في قاعة مغلقة : بن دغر وشرعيته يقيمون حفل متأخرا للإحتفال بـ 1994-7-7م في عدن

علق الأكاديمي والباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" على احتفال بن دغر وحكومته في عدن بعيد "نصر" لم يكن لهم أي دور في تحقيقه وأن حفلهم تأخر لمدة 23 عاما قائلا : احتفال اليوم لحكومة بن دغر هو ابعد ما يكون عن المناسبة المعلن عنها تحرير عدن لان لا صلة لبن دغر بهذا التحرير إنما احتفال متأخر بيوم 7/7/94م

السياسي العدني "خالد شفيق أمان" علق ذات الاحتفال في منشور رصده موقع "شبوه برس" وجاء فيه : الشرعية قبل الحرب هي الشرعية بعد الحرب وتحرير عدن ومحافظات الجنوب ، لازالت على مواقفها التي يرفضها الجنوبيين ، وترفع خلسة علم الوحدة في فعالياتها التي تقام في القاعات والصالات المغلقة ، إلا أن أحرار وحرائر الجنوب كانوا دائماً يفضحوهم ويحبطوا محاولاتهم الرامية الى تضليل الرأي العام المحلي والخارجي عبر إعلامهم الكاذب .

ففي فبراير 2014 أحبطت محاولة عبدالعزيز بن حبتور في إحدى قاعات جامعة عدن ، وأنبرت الناشطة الجنوبية "أنسام عبدالصمد" برفع علم الجنوب ومقاطعة كلمته التي تطرق فيها الى مشروع الأقاليم .

واليوم 15 يوليو 2017 فضحت الناشطة الجنوبية "جميلة اليافعي" حكومة بن دغر واعوانها من الجنوبيين في قاعة الإتحادية بمعاشق برفعها علم الجنوب وسط القاعة وأمام مشروع الأقاليم .

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