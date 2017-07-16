منذ
مهما تكن الخلافات فلا بديل عن المجلس الأنتقالي
  منذ قيام المجلس الأنتقالي بالأعلان عن نفسه كمجلس مفوض من ثلاثة مليونيات والسهام توجه له من كل حدب وصوب ، وبطبيعة الحال هذا الأمر مُتوقع وليس بغريب لأنه بكل بساطة ملئ المجلس الأنتقالي الفراغ الجنوبي الذي دام لمدة لأكثر من ربع قرن وخلال تلك الفترة ترتب عليها مصالح للبعض
منذ 4 دقائق
كلمة ‘‘بن دغر‘‘ تفضح غياب أي مشروع سياسي للشرعية
  كلمة بن دغر يوم أمس كشفت عن غياب أي مشروع سياسي لما يسمى الشرعية في اليمن ، حيث أشار : ((فالجماهير التي خرجت تهتف باسم الوحدة في مايو العظيم وترفع عالياً اسم اليمن الواحد لم تعد اليوم كذلك، لقد شوهوا الوحدة، فغدت في حد ذاتها معضلة، لم تعد قابلة للاستمرار إلا في صيغة اتحادية
منذ 6 دقائق
حديثي اليوم عن تغريدة بن دغر بشأن الكهرباء في العاصمة عدن .
  ما زالت التغريدات تتوالى لـ الطيب أحمد عبيد بن دغر بشأن وعوده التي لم ينفذها؛ تارةً يحكي عن صيف بارد وتارةً أخرى يحكي قطار شارد.   بالأمس يُتحفنا بتغريدة فريدة من نوعها قائلاً فيها: عُدنا يا عدن وأوفينا بوعدنا بشأن الكهرباء حتى وإن لم يكن كل الصيف بارد فمن الأمس أقل
منذ 7 دقائق
الإخواني الهارب ‘‘محمد بلفخر‘‘ يصف أبطال الضالع بـ ‘‘سنحان الجنوب‘‘
  هذا الإخواني الهارب "محمد بلفخر" الذي يفرد له حيز شبه يومي في قنوات الرشعية اليمنية التي تبث من الرياض لنفث سمومه وحقده على كل ما هو جنوبي تحدث مؤخرا الى قناة رشد بالرياض وصب حقدا وصديدا  على الضالع وأبناء الضالع وهم أول أول من حرر محافظة جنوبية وأجلى قوات الغزو الحوثي
منذ 25 دقيقه
‘‘تقرير خاص‘‘ افتتاح مهرجان البلدة في ساحل احضرموت في يومه الأول لعام 2017 صحة وسياحة (صور)
  يتوافد ابناء المناطق الساحلية بمحافظة حضرموت قبل شروق شمس صباح كل يوم من أيام نجم البلدة على شواطئها الباردة التي داعبتها برودة ونسائم نجم البلدة التي تتحول خلالها مياه كل من المناطق الساحلية الواقعة على بحر العرب بمحافظة حضرموت إلى مياه باردة منعشة وذات فوائد صحية لكل
الرئيسية اخبار المحافظات في قاعة مغلقة : بن دغر وشرعيته يقيمون حفل متأخرا للإحتفال بـ 1994-7-7م في عدن
اخبار المحافظات

في قاعة مغلقة : بن دغر وشرعيته يقيمون حفل متأخرا للإحتفال بـ 1994-7-7م في عدن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 16 يوليو 2017 07:53 صباحاً

 

علق الأكاديمي والباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" على احتفال بن دغر وحكومته في عدن بعيد "نصر" لم يكن لهم أي دور في تحقيقه وأن حفلهم تأخر لمدة 23 عاما قائلا : احتفال اليوم لحكومة بن دغر هو ابعد ما يكون عن المناسبة المعلن عنها تحرير عدن لان لا صلة لبن دغر بهذا التحرير إنما احتفال متأخر بيوم 7/7/94م

 

السياسي العدني "خالد شفيق أمان" علق ذات الاحتفال في منشور رصده موقع "شبوه برس" وجاء فيه : الشرعية قبل الحرب هي الشرعية بعد الحرب وتحرير عدن ومحافظات الجنوب ، لازالت على مواقفها التي يرفضها الجنوبيين ، وترفع خلسة علم الوحدة في فعالياتها التي تقام في القاعات والصالات المغلقة ، إلا أن أحرار وحرائر الجنوب كانوا دائماً يفضحوهم ويحبطوا محاولاتهم الرامية الى تضليل الرأي العام المحلي والخارجي عبر إعلامهم الكاذب .

 

ففي فبراير 2014 أحبطت محاولة عبدالعزيز بن حبتور في إحدى قاعات جامعة عدن ، وأنبرت الناشطة الجنوبية "أنسام عبدالصمد" برفع علم الجنوب ومقاطعة كلمته التي تطرق فيها الى مشروع الأقاليم .

واليوم 15 يوليو 2017 فضحت الناشطة الجنوبية "جميلة اليافعي" حكومة بن دغر واعوانها من الجنوبيين في قاعة الإتحادية بمعاشق برفعها علم الجنوب وسط القاعة وأمام مشروع الأقاليم .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة