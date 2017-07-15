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تدشين مهرجان البلدة السياحي الاول بالشحر (ألبوم صور)

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شبوه برس - خاص - الشحر
السبت 15 يوليو 2017 06:11 مساءً

 

دشن صباح اليوم السبت 2017/7/15م المدير العام لمديرية الشحر المهندس امين سعيد بارزيق ونائبة  الأستاذ مصبح العبد البحسني ، والعميد الركن  قائد لواء الأحقاف  سعيد محمد الشعملي ، ومدير مكتب الثقافة بالمديرية الأستاذ سعيد العيد بن عجلان ، ومدراء المرافق التنفيذية بالمديرية  *مهرجان البلدة السياحي الاول بالشحر* تحت شعار

#بانلتقي_في_سعاد  ،وبرعاية  اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة الثانية العسكرية   ، وتنفيذ وتمويل  السلطة المحلية  ، وإشراف مكتب الثقافة والإعلام ، وتنسيق الفرق والملتقيات التطوعية بالمديرية

 

وبدأ التدشين  الذي يقام في كورنيش سعيد عبد المعين غرب مدينة الشحر امام شبكة الإرسال  الإذاعي  من

 احد الخيم المنصوبة على الساحل بتناول التمر وشرب القهوة وطاف الحاضرون في أماكن المهرجان مرحبين بالحضور.

 

كما أقيمت لعبة كرة الطائرة وتوجه الناس  للاغتسال في البحر .

 

وقال الأستاذ مصبح العبد البحسني رئيس المهرجان أن الشحر  تبتهج بإقامة هذا المهرجان  الذي يقام فيها  لأول مرة ، ويستمر لمدة أسبوع وتقام فيه فعاليات وأنشطة ثقافية  ورياضية وتراثية متنوعة .

وقال مصبح أنه تأمين الساحل من الناحية  الأمنية كذلك  تم توفير الإسعافات الأولية اللازمة إذّ نحرص  كل الحرص على سلامة المواطنين

 

وقال قائد لواء الأحقاف العميد ركن سعيد محمد الشعملي أن هذا المهرجان يأتي والشحر تعيش أمن وأمان  بعد دحر عناصر القاعدة  منها ، وتم تأمين الساحل بحزام أمني مُحكم  من النخبة وقوات خفر السواحل لحماية المهرجان من أي اختراقات أمنية .

كما حذر الشعملي المغتسلين في البحر من أخذ الحيطة والحذر  نظراً لوجود تيارات مائية في عرض البحر .

وقدم شكره وتقديره للواء الركن محافظ حضرموت  وقائد المنطقة العسكرية الثلنية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وللسلطة المحلية بالمديرية على التنظيم الرائع لهذا المهرجان.

 

وتقام عصراً  فعاليات فنية وتراثية متنوعة .

 

 

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