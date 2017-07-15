بن دغر يرسل رسالة شديدة اللهجة للجنوبيين ومجلسهم الانتقالي !

((لقد شوهوا الوحدة، فغدت في حد ذاتها معضلة، لم تعد قابلة للاستمرار إلا في صيغة اتحادية جديدة، وضعنا أسسها في مؤتمر الحوار الوطني، وغدت مشروعاً لعبدربه منصور هادي ومشروعاً لمن يرى عزة الأمة في اتحادها، يرفض التقسيم والتقزيم والتجزئة وسنبحث في إطار المراجع الثلاث، فمشكلتنا هي مشكلة اليمن، لا تفرض الحلول السياسية بالقوة وليست هناك حلولاً سياسية مطروحة خارج هذا النطاق، سوف نحترم الإرادات أياً كانت طالما يجري التعبير عنها سلمياً،))

هذه فقرتين متصلتين في المعنى ومتفرقتين في النص قالهما بن دغر في كلمته اليوم في الاحتفال بذكرى انتصار عدن على الانقلابيين الذي كان بن دغر بينهم حتى اواسط الحرب.

الفرتين كتبت بعناية ولهجة شديدة تعني التالي "مشروع الاقاليم الستة وتقسيم الجنوب هو العزة للامة والمرجعيات الثلاث ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ودولة الاقاليم الستة هي الحلول المطروحة فقط وليس غيرها"

مشروع اقليم جنوبي واحد كما يطالب به الجنوبيين هو "تقسيم وتقزيم" والشرعية تحترم التعبير عن ارادة شعب الجنوب ان كانت سلمية فقط واي سعي للشعب لفرض ارادة بوسائل اخرى "لن تحترمها الشرعية".!

هذه الرسالة الشرعية شديدة اللهجة من بن دغر تعني الجنوبيين كشعب والمجلس الانتقالي كممثل للشعب وقضيته وارادته وقيلت من عدن عاصمة الجنوب وفي عيد تحريرها الذي سقط من اجله شهداء الجنوب.

يجب ان يكون هناك رد جنوبي نخبوي ورسمي من المجلس وشعبي على تدي بن دغر وحكومته

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