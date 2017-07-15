تفاصيل قيام مسلحون يتبعون لواء إصلاحي بعدن باعتقال طفل بتهمة السرقة وتعذيبه بوحشية حتى ‘‘الموت‘‘

توفي الطفل « محمد فهمي الخديري » الذي لم يبلغ بعد عامه الخامس عشر، تحت تأثير التعذيب في لواء النقل بضاحية عدن الشمالية بمديرية دار سعد.

الطفل «محمد فهمي» اعتقله مسلحون من لواء النقل الذي يقوده المتشدد « امجد خالد أبو الزبير» بتهمة « السرقة » غير ان الطفل تعرض للتعذيب على يد محققي اللواء أحدهم يدعى " واثق " حيث يقوم بمعية عدد من رفاقه بالاشراف على سجن اللواء خارج إطار السلطة الأمنية، مما تسبب بوفاة الطفل لعدم تحمله التعذيب الوحشي.

الحادثة كشفها مصدر في قسم البحث الجنائي بدار سعد، مؤكداً انهم تلقوا بلاغاً بوفاة الطفل « محمد فهمي » تحت التعذيب وداخل معتقل سري يتبع لواء النقل الذي يدعمه نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ويتبع الوية الحماية الرئاسية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح « فرع الاخوان المسلمين باليمن».

البحث الجنائي تحدث ايضاً عن وجود معتقلين اخرين داخل سجن لواء النقل، حيث رفضت قيادة اللواء عدة مرات طلبا بتسليم المعتقلين الى سجون الامن الرسمية.

*«تعويض»

عرضت قيادة لواء النقل مبلغا ماليا لأسرة الطفل المتوفي تحت التعذيب «محمد فهمي ».

وكشف مصدر مقرب من الاسرة طلب عدم الكشف عن اسمه حفاظا على عدم تعرض الأسرة لأي ردة فعل، ان الطفل «محمد» تم دفنه ليلاً في مقبرة داؤود ليلاً بحسب طلب قيادة اللواء من الأسرة.

وأكد المصدر عن تهديدات تلقتها الأسرة، بعدم نشر أي خبر عن الحادثة، وإلا فإن قيادة اللواء ستتخذ سلوكا آخر مع الأسر، بعد ان أقرت قيادة اللواء للأسرة بمنحها مبلغ مالي كدية عن الطفل.

*«اعتداءات»

في سياق آخر قالت مصادر حقوقية بعدن، انها رصدت معتقلين داخلت سجنين سريين بلواء النقل واللواء «الرابع حماية رئاسية»، مضيفة ان هناك معتقلين في سجن اللواء الرابع حماية رئاسية تم اعتقال بعضهم بتهمة الإساءة لنائب الرئيس «علي محسن الاحمر».

وقال احد المواطنين ان طقم عسكرية يتبع اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده المتشدد «مهران القباطي» حاول اعتقاله نهاية رمضان الفائت، بعد ان وصف المواطن علي محسن الأحمر بــ«الإرهابي»، إلا ان تدخل المواطنين حال دون اعتقاله، رغم إصرار افراد الطقم على اعتقاله وتعرضه للاعتداء والشتائم.

*«حكايات التعذيب في سجون الاخوان السرية»

لم تكن هذه المرة الأولى وليست الاخيرة التي يتوفى فيه معتقل داخل سجن غير شرعي يتبع الوية تابعة للإخوان وتعمل تحت اسم « الحماية الرئاسية». فقد سبق وان اكدت مصادر وفاة معتقلين تم جلبهم الى سجن سري في اللواء الثالث حماية رئاسية بجبل حديد، وذلك خلال انفجار لأسلحة كانت تعتزم قيادة اللواء نقلها قبل مجيء لجنة سعودية للتفتيش.

الانفجار الذي وقع داخل اللواء الثالث حماية رئاسية، قتل فيه احد المعتقلين داخل مخزن السلاح الذي حولته قيادة اللواء لمعتقل سري، وجرح معتقلين اخرين كانوا داخل السجن السري، وتم تسجيلهم على انهم جنود كانوا يحرسون مخزن الأسلحة.

*«حوادث مشابهة»

المعتقلات السرية التابعة للإخوان في تعز ومأرب والبيضاء، تعرض فيها عدد من المعتقلين للموت تحت تأثير التعذيب، بينما معتقلين آخرين مختفين قسريا يتعرضون للتعذيب باستمرار داخل سجون الإصلاح في مأرب وتعز والبيضاء بحجة انهم متعاطفون مع « الحوثيين » .

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