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الرئيسية اخبار المحافظات ‘‘جميلة اليافعي‘‘ توجه صفعة لبن دغر والمحتفلين في معاشيق (صور)
اخبار المحافظات

‘‘جميلة اليافعي‘‘ توجه صفعة لبن دغر والمحتفلين في معاشيق (صور)

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 15 يوليو 2017 05:40 مساءً

 

أخفق رئيس الحكومة بن دغر اليوم في تلميحه ومقاربته بين المجلس السياسي للانقلابيين وبين المجلس الانتقالي للجنوب .. في الحفل الذي أقاموه بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير عدن خلسة وبدون مشاركة المحررين سوا من المقاومة او قوات التحالف .. فقط أمراة أستطاعت أن توصل الرسالة للمحتفلين وهي السيدة جميلة اليافعي التي أستشهد أثنين من أسرتها عندما رفعت علم الجنوب الذي غاب عن احتفال الحكومة لتقول لهم ، برجال وقادة مقاومتنا سواء بالمجلس الانتقالي أو من لم تدعوهم، وبابنائنا وشهدائنا وتحت راية هذا العلم تحرر الجنوب وليس بكم .

جميلة اليافعي وجهت صفعة لكل من يعتقد أن اساليب الالتفاف على تضحيات وإرادة شعب الجنوب ستمر دون رد سريع كما جائهم من هذه المرأة التي أحرجتهم جميعا.

*- لطفي شطارة

 

 

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