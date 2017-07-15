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سياسي جنوبي : معركتنا مع أعداء الجنوب ستكون أشد ضراوة

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 15 يوليو 2017 09:04 صباحاً

 

قال سياسي جنوبي أن من لا يدرك أن المعركة مع أعداء الجنوب ستكون أشد ضراوة فهو لا يعرف حقيقة هؤلاء الأعداء. عندما يتحالف العفاشي- الحوثي- الإصلاحي فهم على استعداد لعمل أي شئ للحفاظ على مصالحهم المالية والتجارية في الجنوب.

 

وقال الأكاديمي والباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" في منشور رصده موقع "شبوه برس" أن هؤلاء لا يضيرهم تدمير كل شئ فالحرب تجارتهم ولا تهمهم التضحية بنصف السكان وكما أعلنها المخلوع مرات ومرات أنه على استعداد ليدمر كل شئ من اجل البقاء في السلطة وتحالف مع أكثر القوى تخلفا الحوثة لأجل ذلك .

 

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