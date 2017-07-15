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قوات الطوارئ والدعم الأمني بمديرية التواهي تلقي القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات تقودهم امرأة

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 15 يوليو 2017 07:16 صباحاً

 

ألقت قوات الطوارئ والدعم الأمني بمديرية التواهي القبض على عصابة تمتهن تجارة المخدرات وبيع الحشيش تقودهم امرأة .

وقال قائد قوات الطوارئ والدعم الأمني في مديرية التواهي " عرفات الوكالة " إنهم نفذوا عملية دهم لمنزل تستخدمه العصابة في حي التواهي في محافظة عدن بناء على معلومات دقيقة وعمليات تحر ورصد لأفراد العصابة التي تقودها امرأة استمرت لأسابيع حيث تم العثور بداخل المنزل على كمية من الحشيش والحبوب المخدّرة .

 

واوضح النقيب " عرفات " أن المرأة هي من تتولى عملية التوزيع والترويج لأنواع مختلفة من المخدرات بينها الحشيش وحبوب " الكبتاجون " لافتا الى أن عملية الدهم تمت بإشراف مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع وبالتنسيق مع النيابة العامة ومكتب مكافحة المخدرات التابع لإدارة أمن عدن .

وأكد قائد قوات الطوارئ " بالتواهي "النقيب عرفات الوكالة :" أن المضبوطات تم تسليمها الى وحدة مكافحة المخدرات فيما أحيل المتهمون الى إدارة البحث الجنائي لاستكمال إجراءات التحقيق داعيا المواطنين الى مساندة قوات الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة للعناصر الخارجة عن القانون .

 

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