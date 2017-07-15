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ناطق المجلس الانتقالي : على الاصلاح ونشطائه والحاملين لنوبل التركيز على الفظائع بتعز

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 15 يوليو 2017 07:12 صباحاً

 

قال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي ان على "الحكومة والإصلاح وأصحاب "نوبل للسلام" والنشطاء والصحفيين والحقوقيين في تركيا والرياض بأن يركزوا على تعز وتحرير الشمال من قبضة المليشيات الانقلابية."

وقال سالم ثابت العولقي في منشور بصفحته بالفيس بوك تحت عنوان(الوضع بتعز بات مرعباً ومخيفاً للغاية) :"محاكماتٌ وإعداماتٌ ميدانية، إمارات إسلامية، اغتيالات، سرقات، فصائل مقاومة تقاتل بعضها البعض، سجون لمشايخ وقيادات في المقاومة الشعبية."

 

وأكمل العولقي :"كل هذا لا يعني الحكومة والإصلاح وأصحاب "نوبل للسلام" والنشطاء والصحفيين والحقوقيين في تركيا والرياض. فكل ما يعنيهم هو مهاجمة المجلس الانتقالي الجنوبي، وأجهزة الأمن في الجنوب..نصيحتي لهؤلاء أن يركزوا على تعز وتحرير الشمال من قبضة المليشيات الانقلابية."

 

واختتم العولقي تصريحه بالقول :"أما الجنوب فإن إرادة التحرير التي دحرت المليشيات الانقلابية كفيلة بتأمينه والنهوض به وإسقاط مشاريع الهيمنة والاستبداد التي يحلم أصحابها، اعتقادا منهم أنهم قادرين على إعادة انتاجها من جديد."

 

وتركز وسائل اعلام الاخوان المسلمين ونشائه بوسائل التواصل الاجتماعي على اي خرق امني بالجنوب او اي تباين بين مكوناته بينما تمر تعز بفترة صعبة تسيطر فيها مليشيات مسلحة وفصائل ارهابية على الوضع دون التفاته من تلك الوسائل او النشطاء

 

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