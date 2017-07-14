خفر السواحل بحضرموت ينقذ ثلاثة صيادين من الغرق بعد انقلاب قاربهم في عرض البحر

نقذت قوة من خفر السواحل بحضرموت ثلاثة صيادين من الغرق بعد انقلاب قاربهم وسط البحر بالقرب من سواحل قصيعر شرقي المكلا.

وذكرت قيادة المنطقة العسكرية الثاني في صفحتها على فيس بوك إن عملية الإنقاذ البطولية جاءت إثر بلاغ من أحد الصيادين يفيد بانقلاب قارب بوسط البحر يستقله عدد من الصيادين وفور تلقي الخبر باشر فريق الإنقاذ التابع لقوات خفر السواحل بقصيعر بالتوجه بسرعة قصوى إلى الموقع المستهدف لإنقاذ الصيادين.

وأوضحت أنه تم انتشال الصيادين من مياه البحر وتقديم الإسعافات الأولية لهم وسحب القارب إلى ساحل البحر وإنقاذ الصيادين من موت محقق.

وكرم قام قائد موقع خفر السواحل بقصيعر والمناطق الشرقية الملازم سالم صالح العجيلي بتكريم أفراد طاقم الإنقاذ لخفر السواحل بالمديريات الشرقية بساحل حضرموت تقديرا وعرفانا لجهودهم المبذولة وأعمالهم واخرها انقاذ الصيادين الثلاثة.

وشمل التكريم شهادة تقديرية وحوافز مالية.

وفي تصريح لقيادة خفر السواحل بحضرموت قال إن هذا التكريم يعكس ما يحظى به رجال خفر السواحل المتميزين من تقدير واهتمام حتى يكونوا قدوة وحافزا للآخرين المنظمين للأجهزة الأمنية الأخرى لحسن الاداء والتفاني في العمل.

كما أشاد المواطنون برجال خفر السواحل الذين تعاملوا مع الموقف بسرعة وجدية وأثنوا على كفاءتهم في أداء مهامهم والتفاني في عملهم كعيون ساهرة لحماية سواحل المديريات الشرقية لمحافظه حضرموت وانقاذ الحالات الإنسانية.

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