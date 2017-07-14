فضيحة جديدة لـ بن دغر : الكهرباء مقابل الدعاء

سخر ناشطون جنوبيون من تغريدة لرئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر، طلب فيها من المواطنين الدعاء له مقابل ما اسماها ” تحسن طفيف في خدمة الكهرباء “. موجهين شكرهم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وعلق ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتيوتر، بسخرية من تغريدة بن دغر، مذكرينه بوعوده في انجاز مشروع ”القطار” حد وصفهم.

كما اعتبر الناشطون ان حديث بن دغر عن تحسن الكهرباء، مجرد كلام لا اساس له من الصحة، إذ لا تزال انطفاءات الكهرباء متواصلة، وما حدث هو زيادة تشغيل الكهرباء لمدة ساعة فوق الساعة والنصف او الساعتين السابقتين، بمقابل ثلاث ساعات انطفاء.

وأكدوا أن ذلك لا يعد انجازا، بقدر ما هو واجب على الحكومة العمل عليه، باعتبارها خدمية بديهية، ولا تحتاج لأن يلهج المواطنين بالدعاء لبن دغر، الذي فشلت حكومته بمعالجة كل الملفات التي انتجتها الحرب.

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