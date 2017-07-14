وش حول الشرعية من أبين وش حول أبين من الشرعية ؟!..

الشرعية هي عبارة عن بقايا نظام احتلال يمني سابق ، وتحمل مشروع (نظام اتحادي بسته اقاليم يمنية) اي مع بقاء واستمرار الوحدة مع اليمن الشقيق.

بينما الجنوب حسم أمره بثورة شعب استمرت 10 سنوات توجت بالنصر العسكري وانتهت الى مجلس انتقالي جنوبي مفوّض من الشعب لتمثيل الجنوب العربي ويعبّر عنه في أي تسوية سياسية قادمة.

تحاول الشرعية ان تمرر مشروعها الاتحادي في الجنوب دون أي اعتبار لحالة الرفض الجمعية لهذا المشروع بعدما رفضته وانقلبت عليه صنعاء ، وعندما ننتقد الشرعية ونرفض مشرعها تخرج الفرقة النحاسة التابعة لها وبدلا من الدفاع عن المشروع الاتحادي وشرحه للناس يتحول العزف على وتر المناطقية.

أبين عصية، أبين هي الجنوب ، لن تقم للجنوب قائمة الا بأبين ، أبين القيادة والريادة …) ومن هذا الكلام الممجوج الذي لاعلاقة له بالحديث عن الشرعية او رفض مشروعها وانما لعجز الشرعية والمدافعين عنها في كسب ود الشارع الجنوبي واستمالته ولهذا تستدعي المناطقية وتتخفى خلفها وهو آخر الملاذات واكثرها حقارة.

شهاب الحامد م/ أبين – أحور

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