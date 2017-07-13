ماذا_يحدث_في_صافر.. أصحاب ذمار يستولون على مأرب

قال ناشط سياسي من أبناء مأرب أن رئيس الاركان اليمني محمد المقدشي عين يوم امس ضابط من ذمار اسمه/ عبدالرحمن البخيتي اركان حرب اللواء107 الوحدة العسكرية المسئولة عن حماية حقول صافر وقبل اسبوع عين ضابط من ذمار رئيس عمليات اللواء نفسه 107 وهولاء الضباط لم يقدموا للشرعية اي موقف ولاتهمهم الشرعية ولاشهدائها ونزلوا هولاء الضباط من صنعاء بتوصية من الانقلابيين واتحدى اي واحد يثبت لهم موقف واحد مع الشرعية والجبهات..؟!

وقال الناشط المأربي محمد الولص بحيبح في منشور على حائطه الخاص نحن لا نتكلم بعنصرية ونحترم الشرفاء من ذمار وغير ذمار نحن ضد عصابات عفاش في الجيش الوطني وضد التعيينات العنصرية الواضحة.!

ماذا يحدث في صافر وماهو موقف محافظ مأرب العرادة مما يجري من تجاهل تام له وهو المحافظ ورئيس اللجنة الامنية ومفروض ان المقدشي اكتفى بتعيين ضابط من عصاباته وليس كل المناصب اركان حرب ورئيس العمليات وضباط اخرين.. للعلم باننا حذرنا قبل اكثر من شهر بان هناك مخطط خفي لتمكين ضباط عفاش وعصاباته في مأرب مناصب عسكرية للسيطرة على صافر.

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