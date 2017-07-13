جماهير يوم 7 يوليو الجنوبي وأعضاء مؤتمر صنعاء للحوار

عندما ينتقد البعض تشكيل المجلس الانتقالي جنوبي النيل من شرعيته التي عبرت عنها وعمدتها جماهير لا يستهان بها قدمت من كل محافظات الجنوب يوم 7 يوليو في عدن الماضي وقبلها تظاهرات مايو الماضي و يغضون الطرف عن حقائق لا تخفى إلا على من لا يريد ان يقول الحقيقة حيث نجدهم بالمقابل ينافحون عن شرعية لا تستطيع إخراج مائة شخص في محافظة من محافظات الجنوب دعما لها رغم امكاناتها المالية التي تعتمدها لمثل هذه المظاهرات الفاشلة كما انها تستند على في ادعائها بالشرعية التي تم تمديدها على مخرجات حوار صنعاء اليمني ولا نعرف كيف تم ترشيح المشاركين فيه من الجنوبيين ومن أعطاهم الحق في ادعاء تمثيل الجنوب عندما ذهبوا إلى صنعاء.

لذلك نقول لكم اخوتنا في الجنوب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا علنا نعزز المشتركات بيننا خصوصا من يؤمن بقيام الدولة الجنوبية و نترك المختلف عليه لوقت آخر يمكن يأتي وقت مناسب وظروف أفضل لتناولها.

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