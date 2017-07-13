الخميس 13 يوليو 2017 08:54 صباحاً
المجلس الإنتقالي لبناء جنوب جديد مستقر
وضاح بن عطية
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التوزيع العادل للهيئات العليا بين المناطق ، أمر واقع فرض نفسه ولا يتعارض مع مبدأ الكفاءة و الاستحقاق وإنما يطمئن الجميع بأن الكل مشارك في صناعة القرار .
لكي يتحقق العدل في الجنوب فإن إعتماد معياري ( السكان و المساحة ) مع تمييز خاص للعاصمة عدن بحكم الموقع الجيوسياسي هو الأمر الذي أقره المجلس الإنتقالي .
وحتى تعطى محافظة حضرموت مكانتها فإن ربط معيار المساحة بالسكان سيوثق الترابط الجنوبي وسيطمئن أبناء محافظة حضرموت وغيرها بأن الجنوب القادم ليس كالجنوب السابق .
الكفاءة والإخلاص والوطنية معايير مهمة ولكنها ليست محصورة لأحد وكل مناطق ومديريات الجنوب تزخر بالكفاءات والكوادر الوطنية وعدالة التوزيع تطمئن الجميع وتبعث الإستقرار .
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