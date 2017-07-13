المجلس الإنتقالي لبناء جنوب جديد مستقر

التوزيع العادل للهيئات العليا بين المناطق ، أمر واقع فرض نفسه ولا يتعارض مع مبدأ الكفاءة و الاستحقاق وإنما يطمئن الجميع بأن الكل مشارك في صناعة القرار .

لكي يتحقق العدل في الجنوب فإن إعتماد معياري ( السكان و المساحة ) مع تمييز خاص للعاصمة عدن بحكم الموقع الجيوسياسي هو الأمر الذي أقره المجلس الإنتقالي .

وحتى تعطى محافظة حضرموت مكانتها فإن ربط معيار المساحة بالسكان سيوثق الترابط الجنوبي وسيطمئن أبناء محافظة حضرموت وغيرها بأن الجنوب القادم ليس كالجنوب السابق .

الكفاءة والإخلاص والوطنية معايير مهمة ولكنها ليست محصورة لأحد وكل مناطق ومديريات الجنوب تزخر بالكفاءات والكوادر الوطنية وعدالة التوزيع تطمئن الجميع وتبعث الإستقرار .

اتبعنا على فيسبوك