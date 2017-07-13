فشل تظاهرة دعت اليها قوى مجهولة اما معسكر التحالف في عدن

فشلت قوى مجهولة في اخراج تظاهرة اما معسكر التحالف في العاصمة عدن .

وذكر شهود عيان لـ " يافع نيوز " ان قوات الأمن انتشرت بالقرب من معسكر التحالف العربي في مدينة البريقة تحسباً لأي مشاكل تفتعلها الجهات التي دعت الى التظاهرة .

وأضاف شهود العيان ان محاولة فاشلة كان ينوي عدد من الأشخاص استعانوا بالنساء ومصور للخروج فيما اسموها مسيرة للمطالبة بالافراج عن المعتقلين المتهمين بقضايا الارهاب، لكنهم فشلوا في اقامتها .

مصدر أمي اكد لـ " يافع نيوز " فشل المسيرة، وقال ان المواطنين في عدن يدركون من يقف خلف مثل هذه الدعوات المشبوهة .

واتهم المصدر جهات على علاقة بحزب الإصلاح بمحاولة اثارة الفوضى في عدن، لتحقيق مكاسب سياسية .

وقال المصدر كان الاحراء بهؤلاء او من يدعون انهم ناشطين تنظيم تظاهرة الى معاشيق للمطالبة بتفعيل المحاكم ومراكز النيابة، ليكون القضاء هو الفاصل في قضايا الإرهاب، والانتصار لأكثر من 200 شخص كانوا ضحايا الإرهاب خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف المصدر ان المحاولة الفاشلة للتظاهر بالقرب من معسكر التحالف، كان الهدف منها الاستخدام الإعلامي من قبل وسائل اعلام حزب الإصلاح والأخرى الي تمولها قطر وتقف خلفها توكل كرمان .

واكد المصدر ان أبناء عدن باتوا على يقين بمن بالدعوات المشبوهة التي تصدر من وقت الى آخر وتهدف الى النيل من قوات الامن وتواجد قوات التحالف العربي في عدن .

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