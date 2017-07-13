العولقي : المجلس الانتقالي شكل لجنة تواصل مع الشخصيات والقوى الجنوبية لتقريب وجهات النظر والوصول الى اتفاق

قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي ان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي شكلت قبل عدة ايام لجنة تواصل مع الشخصيات والقوى الجنوبية لتقريب وجهات النظر والوصول الى نقاط التقاء واتفاق

وأكد ان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ستبدا في الاسبوع القادم التشاور مع المحافظات لتمثيلها في المجلس الانتقالي الجنوبي وفقا للمعيار السكاني والجغرافي.

واضاف العولقي في منشور على صفحته بالفيس بوك ان المجلس الانتقالي يسير برؤية واضحة وملتزمة لارادة شعب الجنوب في الحرية والاستقلال واضافة الى رؤى ناضجة لبناء الجنوب امنيا وعسكريا واقتصاديا وفي كافة المجالات .

واكد ان المجلس الانتقالي الجنوبي مجلس كل الجنوبيين بما فيهم من ينتقدوه لأنهم سيغيروا آرائهم بمجرد ان يروا المجلس الانتقالي قد نقل المشهد في الجنوب الى مستويات اخرى بالتأثير والفاعلية السياسية.

يذكر ان المجلس الانتقالي عين سالم ثابت العولقي ناطق رسميا باسمه قبل عدة ايام .

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