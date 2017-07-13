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الرئيسية اخبار المحافظات في أفادته لمجلس الأمن ولد الشيخ ينفي حل القضية الجنوبية في مؤتمر حوار صنعاء .
اخبار المحافظات

في أفادته لمجلس الأمن ولد الشيخ ينفي حل القضية الجنوبية في مؤتمر حوار صنعاء .

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شبوه برس - متابعات - نيويورك
الخميس 13 يوليو 2017 08:37 صباحاً

 

طالب المبعوث الدولي إلى اليمن ولد الشيخ اليمنيين بالحوار من أجل التوصل إلى حلول ناجعة لحل القضية الجنوبية .

وأكد في أحاطته أن القضية الجنوبية تتطلب حلولا جذرية وندعوا اليمنيين للتعامل مع هذه القضية عبر الحوار بالطرق السلمية في إشارة إلى نفي حل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار كما يقول طرف الشرعية .

 

ووصف ولد الشيخ الطرفين السياسيين اليمنيين ( الشرعية و الانقلابيين ) بالفاسدين وقال : أن محكمة التاريخ لن ترحم وصبر اليمنيين على القادة لن يطول ، لقد نفد صبر المواطن من السياسيين الذين يعملون لنفسهم وليس للوطن ويدمرون بلد بدل أن يساهموا في بنياه.

 

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