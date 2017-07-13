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اخبار المحافظات

خشية أن يذهب الجنوب إلى الاستقلال : لهذا السبب ترفض حكومة اليمن تحرير مكيراس؟

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 13 يوليو 2017 08:29 صباحاً

 

 كشفت مصادر عسكرية في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن عن الاسباب الحقيقية وراء عدم استكمال تحرير بلدة مكيراس البوابة الشمالية للجنوب.  وقال مصدر عسكري في اتصال مع (اليوم الثامن)، ظهر الأربعاء "إن الحكومة اليمنية أمرت بسحب القوات العسكرية التي كان يشرف عليها القيادي السلفي هاشم السيد من مكيراس وتسليم مواقع للحوثيين، جاء في اعقاب مخاوف من انفصال الجنوب".  

وقال "إن القيادة الفعلية للجيش اليمني ومقرها في الرياض، أمرت بسحب قوات هاشم السيد ونقلها للقتال في تعز ومن ثم البقع في صعدة".  

ولفت المصدر إلى ان تحرير مكيراس، كان سيمهد الطريق لتحرير البيضاء وفك الحصار والامداد على المقاومة في البيضاء، الا ان اطرافا حكومية رأت انه يجب ان تبقى مكيراس محتلة إلى ان يتم تحرير تعز، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم (اي تحرير تعز).

وقال مصدر أخر ان الجنرال الأحمر الذي كان يتزعم الجيش اليمني كمستشار للرئيس هادي عبر عن خشيته من ان يذهب الجنوب نحو الاستقلال، ويعتقد ان بقاء مدن جنوبية محتلة سوف يعرقل اي جهود للمطالبين بالاستقلال.

 

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