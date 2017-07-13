الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ مشروعين جديدين دعماً لقطاع المياه في محافظة لحج

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروعين جديدين بقطاع المياه، ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

شمل المشروعان الجديدان، اللذان جرى افتتاحهما بحضور الدكتور ناصر الخبجي محافظ لحج وعدد من مسئولي المحافظة، عملية إعادة تأهيل مبنى مؤسسة المياه القديم في مديرية الحوطة التابعة لمحافظة لحج ومشروع بناء السور وغرفة الضخ للمياه في منطقة مغرس ناجي في مديرية صبر التابعة للمحافظة نفسها.

وأعرب مسؤولو وأهالي المحافظة عن شكرهم لدولة الإمارات على ما تقدمه للشعب اليمني من دعم في جميع المجالات وتلبية جميع الاحتياجات الأساسية للمحافظات اليمنية، وذلك في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به على الساحة اليمنية.

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