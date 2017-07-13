منذ
الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ مشروعين جديدين دعماً لقطاع المياه في محافظة لحج
  نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروعين جديدين بقطاع المياه، ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". شمل المشروعان الجديدان، اللذان جرى
منذ دقيقه
فشل قيام مسيرة تابعة للرئيس هادي ستتوجه إلى معسكر التحالف العربي
  دعا قياديون في «المقاومة الجنوبية» التابعة للرئيس، عبدربه منصور هادي، لانطلاق مسيرات جماهيرية إلى معسكر «التحالف العربي» في البريقا، فيما انتشر العشرات من قوات «مكافحة الإرهاب» التابعين لإدارة أمن عدن، على طول الطريق الرابط بين مدينتي المنصورة
منذ دقيقتان
صحفي جنوبي : شرعية الرئيس هادي اصبحت مخترقة من اطراف حزبية
  إعلامي جنوبي : توكل كرمان مولت ناشطين وصحفيين لإعداد تقارير مزيفة حول الامن في عدن قال الاعلامي البارز " صالح ابو عوذل " في برنامج حواري على قناة الغد المشرق ان القيادية في حزب الاصلاح " توكل كرمان " قامت بتمويل عدد من الناشطين والصحفيين في عدن وذلك لمهاجمة السلطات الامنية
منذ 4 دقائق
الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية ينفي الإشاعات حول توقف دعم التحالف
  نفى الناطق الرسمي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام كرامه الجابري ما تداول حول توقف دعم قوات التحالف لجيش النخبة، وجاء خلال تصريح نشره عبر الصفحة الرسمية الفيسبوك قال فيه: " ان قيادة  العسكرية الثانية تعمل بالشراكة المستمرة والدائمة مع دول التحالف العربي لحفظ أمن
منذ 5 دقائق
سياسي يمني الحكومة فاشلة والمطلوب تشكيل حكومة مصغّرة
  قال الأمين العام للتنظيم الناصري عبدالله نعمان، إن الحكومة اليمنية والتحالف العربي فشلا في إدارة المناطق المحررة، ولم يمتلكا رؤية مشتركة لاستعادة الدولة، بما انعكس على إطالة الحرب التي اندلعت مطلع العام 2015. وذكر نعمان - طبقاً لما أورده موقع «الوحدوي نت» لسان
الرئيسية اخبار المحافظات صحفي جنوبي : شرعية الرئيس هادي اصبحت مخترقة من اطراف حزبية
اخبار المحافظات

صحفي جنوبي : شرعية الرئيس هادي اصبحت مخترقة من اطراف حزبية

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - اليمن
الخميس 13 يوليو 2017 06:41 صباحاً

 

إعلامي جنوبي : توكل كرمان مولت ناشطين وصحفيين لإعداد تقارير مزيفة حول الامن في عدن

قال الاعلامي البارز " صالح ابو عوذل " في برنامج حواري على قناة الغد المشرق ان القيادية في حزب الاصلاح " توكل كرمان " قامت بتمويل عدد من الناشطين والصحفيين في عدن وذلك لمهاجمة السلطات الامنية بتقارير مزيفة وغير حقيقية حول وجود سجون سرية في عدن وحضرموت .

 

واكد ابو عوذل ان ضابط مخابرات قطري كان قد وصل الى العاصمة عدن خلال الايام الماضية والتقى بالمكتب الاعلامي التابع لحزب الاصلاح لوضع الخطة التي اظهرت الوجه الحقيقي القبيح للحزب بمهاجمة الامن ومهاجمة الشرعية بوجود سجون سرية كانت قد نفتها منظمات حقوقية محلية ودولية قامت بزيارة السجون لتفنيد حقيقة التقارير المزيفة التي عملت الالة الاعلامية الاصلاحية على نشرها .

 

واضاف ابو عوذل ان شرعية الرئيس هادي اصبحت اليوم مخترقة من اطراف تعمل بمكتبه تقوم بمهاجمة دول التحالف ومنها السكرتير الصحفي للرئيس هادي " مختار الرحبي " الذي يقوم بمهاجمة دول التحالف وعلى رأسها الامارات العربية المتحدة من داخل العاصمة السعودية الرياض .

 

وقال ان الهجمة على دولة الامارات لم تكن وليدة بعد الازمة القطرية الخليجية ولكنها من وقت تدخل الامارات بتحرير حضرموت وعدن من عناصر ارهابية تابعة للحزب الإخواني .

 

وشدد على اهمية ان يتخلص الرئيس هادي من الاطراف الحزبية المحيطة به والتي تعمل في اطار مكتبه الرئاسي بإصدار موقف حاسم لوضع حد من هذه المواقف الحزبية المعادية للشرعية والتحالف العربي الذي قد تؤخر الحسم العسكري والسياسي في اليمن لصالح الشرعية بسبب الهجوم الغير مبرر حد قوله على دولة الامارات العربية المتحدة .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة