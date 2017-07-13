صحفي جنوبي : شرعية الرئيس هادي اصبحت مخترقة من اطراف حزبية

إعلامي جنوبي : توكل كرمان مولت ناشطين وصحفيين لإعداد تقارير مزيفة حول الامن في عدن

قال الاعلامي البارز " صالح ابو عوذل " في برنامج حواري على قناة الغد المشرق ان القيادية في حزب الاصلاح " توكل كرمان " قامت بتمويل عدد من الناشطين والصحفيين في عدن وذلك لمهاجمة السلطات الامنية بتقارير مزيفة وغير حقيقية حول وجود سجون سرية في عدن وحضرموت .

واكد ابو عوذل ان ضابط مخابرات قطري كان قد وصل الى العاصمة عدن خلال الايام الماضية والتقى بالمكتب الاعلامي التابع لحزب الاصلاح لوضع الخطة التي اظهرت الوجه الحقيقي القبيح للحزب بمهاجمة الامن ومهاجمة الشرعية بوجود سجون سرية كانت قد نفتها منظمات حقوقية محلية ودولية قامت بزيارة السجون لتفنيد حقيقة التقارير المزيفة التي عملت الالة الاعلامية الاصلاحية على نشرها .

واضاف ابو عوذل ان شرعية الرئيس هادي اصبحت اليوم مخترقة من اطراف تعمل بمكتبه تقوم بمهاجمة دول التحالف ومنها السكرتير الصحفي للرئيس هادي " مختار الرحبي " الذي يقوم بمهاجمة دول التحالف وعلى رأسها الامارات العربية المتحدة من داخل العاصمة السعودية الرياض .

وقال ان الهجمة على دولة الامارات لم تكن وليدة بعد الازمة القطرية الخليجية ولكنها من وقت تدخل الامارات بتحرير حضرموت وعدن من عناصر ارهابية تابعة للحزب الإخواني .

وشدد على اهمية ان يتخلص الرئيس هادي من الاطراف الحزبية المحيطة به والتي تعمل في اطار مكتبه الرئاسي بإصدار موقف حاسم لوضع حد من هذه المواقف الحزبية المعادية للشرعية والتحالف العربي الذي قد تؤخر الحسم العسكري والسياسي في اليمن لصالح الشرعية بسبب الهجوم الغير مبرر حد قوله على دولة الامارات العربية المتحدة .

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