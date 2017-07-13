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اخبار المحافظات

الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية ينفي الإشاعات حول توقف دعم التحالف

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شبوه برس - خاص - المكلا
الخميس 13 يوليو 2017 06:39 صباحاً

 

نفى الناطق الرسمي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام كرامه الجابري ما تداول حول توقف دعم قوات التحالف لجيش النخبة، وجاء خلال تصريح نشره عبر الصفحة الرسمية الفيسبوك قال فيه:

" ان قيادة  العسكرية الثانية تعمل بالشراكة المستمرة والدائمة مع دول التحالف العربي لحفظ أمن واستقرار المنطقة وتجسد هذا العمل بالتضحيات الكبيرة لقوات التحالف العربي المعمدة بدماء أبنائها".

 

واضاف "ان قيادة المنطقة العسكرية الثانية تسعى على الدوام، لتحسين وتطوير قوات النخبة، وبالتعاون مع دول التحالف العربي التي تقدم الدعم اللوجستي اللامحدود لبناء جيش قوي يحمي حضرموت . وتعتبر هذه الشراكة مستمرة لمصلحة حماية أمن المنطقة".

وقال:  "بدورنا ننفي كل ما تداول حول الاخبار المغرضة عن توقف دعم التحالف لجيش النخبة في صرف رواتب الجنود، ونؤكد استمرار دعم التحالف العربي لحفظ امن واستقرار حضرموت. و هذه الإشاعات تقع في خانة العداء لحضرموت وقوات النخبة، التي سطر أبناؤها ملحمة بطولية في الدفاع عن حضرموت، وهو الواجب الذي من أجله ضحى ويضحي كل أبناء حضرموت، وسنمضي قدما، في قيادة المنطقة العسكرية الثانية حتى يعم الامن والسلام في ربوع المنطقة".

 

ودعا "كافة المواطنين عدم الانجرار نحو تصديق الاشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما لم تكن من مصدرها الرسمي".

 

 

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