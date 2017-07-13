منذ
العولقي : المجلس الانتقالي شكل لجنة تواصل مع الشخصيات والقوى الجنوبية لتقريب وجهات النظر والوصول الى اتفاق
  قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي ان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي شكلت قبل عدة ايام لجنة تواصل مع الشخصيات والقوى الجنوبية لتقريب وجهات النظر والوصول الى نقاط التقاء واتفاق وأكد ان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ستبدا في الاسبوع القادم التشاور مع المحافظات
منذ 5 دقائق
في أفادته لمجلس الأمن ولد الشيخ ينفي حل القضية الجنوبية في مؤتمر حوار صنعاء .
  طالب المبعوث الدولي إلى اليمن ولد الشيخ اليمنيين بالحوار من أجل التوصل إلى حلول ناجعة لحل القضية الجنوبية . وأكد في أحاطته أن القضية الجنوبية تتطلب حلولا جذرية وندعوا اليمنيين للتعامل مع هذه القضية عبر الحوار بالطرق السلمية في إشارة إلى نفي حل القضية الجنوبية في مؤتمر
منذ 13 دقيقه
خشية أن يذهب الجنوب إلى الاستقلال : لهذا السبب ترفض حكومة اليمن تحرير مكيراس؟
   كشفت مصادر عسكرية في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن عن الاسباب الحقيقية وراء عدم استكمال تحرير بلدة مكيراس البوابة الشمالية للجنوب.  وقال مصدر عسكري في اتصال مع (اليوم الثامن)، ظهر الأربعاء "إن الحكومة اليمنية أمرت بسحب القوات العسكرية التي كان يشرف عليها
منذ ساعه و 59 دقيقه
الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ مشروعين جديدين دعماً لقطاع المياه في محافظة لحج
  نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروعين جديدين بقطاع المياه، ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". شمل المشروعان الجديدان، اللذان جرى
منذ ساعتان
فشل قيام مسيرة تابعة للرئيس هادي ستتوجه إلى معسكر التحالف العربي
  دعا قياديون في «المقاومة الجنوبية» التابعة للرئيس، عبدربه منصور هادي، لانطلاق مسيرات جماهيرية إلى معسكر «التحالف العربي» في البريقا، فيما انتشر العشرات من قوات «مكافحة الإرهاب» التابعين لإدارة أمن عدن، على طول الطريق الرابط بين مدينتي المنصورة
الرئيسية اخبار المحافظات سياسي يمني الحكومة فاشلة والمطلوب تشكيل حكومة مصغّرة
اخبار المحافظات

سياسي يمني الحكومة فاشلة والمطلوب تشكيل حكومة مصغّرة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - اليمن
الخميس 13 يوليو 2017 06:38 صباحاً

 

قال الأمين العام للتنظيم الناصري عبدالله نعمان، إن الحكومة اليمنية والتحالف العربي فشلا في إدارة المناطق المحررة، ولم يمتلكا رؤية مشتركة لاستعادة الدولة، بما انعكس على إطالة الحرب التي اندلعت مطلع العام 2015.

وذكر نعمان - طبقاً لما أورده موقع «الوحدوي نت» لسان التنظيم - خلال لقاء سياسي موسع في تعز (جنوب غرب اليمن)، إن الحكومة عجزت في توفير الخدمات والاحتياجات بالحد الادنى للمواطنين في المناطق المحررة.

 

وأضاف إن تلك المناطق أصبحت مرتعاً للقوى المسلحة ولقوى الإرهاب التي يحركها النظام السابق، بسبب ضعف البنية الأمنية والعسكرية للشرعية في المناطق المحررة.

 

ورأى نعمان بأن الشرعية عجزت عن امتلاك ادوات فاعلة لإدارة المعركة ولإدارة مؤسسات الدولة في المناطق المحررة.

وقال إنه «عقب تحرير عدن والمحافظات الجنوبية كان يمكن اعداد جيش وطني مدرب ومسلح تسليحا كاملا خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر».

 

وأشار إلى أنه «بعد عامين من الحرب بات لدى الشرعية اعداد كبيرة من الجيش لم تدرب ولم تؤهل ولم تبنى تشكيلاتها بشكل صحيح، حتى بعد صدور قرار دمج المقاومة بالجيش ظل الدمج شكلي بدمج كشوفات فقط، مشيرا إلى ضرورة وجود برامج عملية للدمج والتأهيل والتدريب لهذه المجاميع».

وقال «إذا لم نقود المعركة بوحدات عسكرية منظمة ومدربة ومزودة بسلاح كافي وبقيادة عسكرية محترفة فلن تحسم المعركة عسكرياً».

 

وحول المعالجات لهذه الأوضاع، قال أمين الناصري بأن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على إدارة الدولة وعلى تلبية احتياجات الناس، وهي حكومة فضفاضة من 37 وزيراً.

وأضاف إذا «أرادات الشرعية ان تواصل معركة التحرير واستعادة الدولة فأن اول خطوة يجب ان تتم في القريب العاجل هي تشكيل حكومة مصغرة من 11 - 12 وزيرا تتملك رؤية واضحة ومحددة لإدارة الدولة».

وأشار إلى ضرورة أن يصاحب ذلك، إعادة بناء الجيش على أسس وطنية وعلمية.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة