نشر قوات عسكرية في مديرية جردان لحماية أنبوب غاز بالحاف (صور)

تحركت قوة عسكرية من محور عتق بمحافظة شبوة، الى منطقة الهضبة في جردان لتأمين خط انبوب الغاز بلحاف الذي يمر عبر الهضبة.

وقالت مصادر خاصة في عتق لـ شبوه برس - : ان مهمة القوات المتمركزة على خط الانبوب تتمثل في: اصلاح الخط المتضرر من التفجير في منطقة الظاهرة، وحماية الخط من أي اعتداءات تخريبية تمهيدا لإعادة تشغيله.

ويمتد خط أنابيب الغاز مأرب - بالحاف من حقول الغاز في مأرب لتزويد محطة تسييل الغاز الطبيعي في مبناء بلحاف، ويبلغ طول هذا الأنبوب 320 كم وبقطر 38 إنش، وقد تم دفن الأنبوب بالكامل تحت الأرض بعد إنشاءه، ويمرّ مسار خط الأنبوب الرئيسي عبر مناطق صحراوية وجبلية ، حيث تتعرض خطوط أنابيب النفط والغاز لعمليات تخريبية.

وفي إبريل 2015، قررت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إيقاف جميع عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، والبدء في إجلاء موظفي الموقع؛ نظراً لتزايد التدهور الأمني حول منطقة بلحاف، بعد انقلاب جماعة الحوثي وصالح على الشرعية في صنعاء، وبدء تمدد ميلشياتهم في البلاد.

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