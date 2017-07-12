العولقي : دخول صنعاء ليس مستحيلاً ومعنويات الحوثيين منهارة

اكد الناشط السياسي الجنوبي احمد الصالح العولقي ان مسألة دخول صنعاء وإسقاط الانقلاب ليست مستحيلة كما تروج لها من بعض الجهات وان الوضع مهيأ الآن أكثر من اي وقت مضى للإنتصار.

وذكر الصالح الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ان ظروف الإنتصار مواتية جدا وليست من الجانب العسكري فقط بل من كافة الجوانب وأهمها إنهيار المعنويات لدى المليشيات الانقلابية والخلاف الذي نخر العلاقة بين المخلوع صالح والحوثيين و انعكس على طبيعة التنسيق العسكري فيما بينهم واظهر نوايا واضحة لإنعدام الثقة بين الطرفين وسعي كل طرف لإبتلاع الآخر.

وأوضح العولقي ان العلاقة في الأساس بين طرفي الانقلاب لم يكن يجمعها سوى العداء للمملكة العربية السعودية وقليل من نقاط الالتقاء بينما نقاط الخلاف والتصادم أكثر، والاحقاد التي يكنها كل طرف للآخر تنذر بمواجهة بينهما في اي لحظة ويجب إستغلال كل هذه الظروف والتي جعلت الانقلاب يتآكل من الداخل بعد ان انكمش بسبب الحرب والخسائر التي لحقت به من المناطق المحررة وكذلك الشريط الحدودي.

واضاف العولقي ان مسألة السلام مع مجرمي حرب يجب ان تكون مستبعدة تماما وان خيار الحسم العسكري ومحاكمة قادة الانقلاب على كل جرائمهم يجب ان يكون الخيار الأكثر طرحا وعملا،فالمخلوع والحوثي ليسوا اهلا للسلام ولن يقبلوا بتسوية سياسية الا من باب كسب الوقت والهروب من المحاكمات وسيعتبر ذلك انتصارا لهما.

واختتم العولقي تصريحه بالقول ونحن اذ نتحدث عن حسم عسكري ومحاكمة قادة الانقلاب وبما أن دول التحالف وفرت كافة الإمكانات والاحتياجات العسكرية فإن غربلة مؤسسة الشرعية اصبح من الضرورة بمكان ولن يكون هناك حسم دون تنقية الشرعية من كافة الاختراقات والأصوات المثبطة التي تعمل على خلخلة التوجه وخلق معارك جانبية لاتخدم توجه التحالف في دحر الانقلاب كما يجب واعطاء الثقة لشركاء النصر في المناطق المحررة كشركاء وخلق نموذج من الإستقرار فيها من خلال تعيينات الكفاءات ومن يحظون بقبول شعبي وليس اعادة تدوير مخلفات المخلوع المرفوضين شعبيا لأن ذلك سيخلق جو من الفوضى واللا استقرار وخلخة لصفوف المقاومة وهذا سيخدم الانقلاب بشكل مباشر

صحيفة (مكة)

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