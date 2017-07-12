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اخبار المحافظات

كاتب وسياسي جنوبي : لست مع الفاسدين وإن كانوا من أهلي ومحافظتي أبين

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 12 يوليو 2017 01:58 مساءً

 

قال سياسي وكاتب صحفي : انا ابن أبين الحبيبة انسان حر أحب محافظتي وأهلي في أبين كثير جدا وأفتخر بهم ولست مع الفاسدين في أي مكان يكونوا حتى لو يكونوا من عائلتي سأكون ضدهم كما اني أحب كل مناطق الجنوب ولا أسمح لأي انسان ان يستهدف منطقة جنوبية ويعمم عليها السوء وعلى أبنائها .

 

وقال "أحمد الربيزي"ى حائطه في منشور عل أعتز بأني واحد من مؤسسي المجلس الأنتقالي الجنوبي اسهمت بقدر ما استطعت في أخراجه قليلا او كثيرا أفتخر بذلك واعتز اني من المؤيدين ومن المدافعين عن المجلس الانتقالي وقيادته الحكيمة .. فلا ولم ولن يستطيع أي انسان ان يزحزحنا عن مبادئنا التي تؤمن بها مطلقا

مروجو المناطقية (المناطقيين) ليس لهم مكان او محافظة او منطقة بعينها بل يتواجدون حيث ما وجد المرض كأنهم جراثيم منتشره

لعن الله الفتنة ومن يريد أثارتها .

 

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