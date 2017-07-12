محلل سياسي : الامن القومي العربي ينطلق من عدن

قال المحلل السياسي الجنوبي علي المصفري المقيم في لندن أن الأمن القومي العربي ينطلق من عدن وليس من تركيا أو صنعاء. وكان المصفري يتحدث لقناة الجزيرة القطرية خلال برنامج حواري مساء يوم الثلاثاء .

وفي المقابل كان يتحدث في الحلقة قيادي اخواني قال ان دولة الإمارات العربية المتحدة تقف خلف المجلس الانتقالي الجنوبي.

واكد المصفري "إن القوات الجنوبية استطاعت تحرير الجنوب وباتت اليوم بدعم من التحالف العربي على مشارف مدينة الحديدة، على عكس القوات الموالية لجماعة الإخوان التي لم تستطع تحرير شبر في فرضة نهم".

وشدد المصفري على "أن الأمن القومي العربي ينطلق من عدن وليس من صنعاء او تركيا.. لافتا الى ان الجنوبيين لديهم استحقاق سياسي وهم ماضون فيه حتى تحقيق كامل الاهداف.

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