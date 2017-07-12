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الهلال الاحمر الاماراتي يقدم مساعدات إنسانية لأطفال ذوي الأحتياجات الخاصة بمديرية الشحر بحضرموت

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شبوه برس - خاص - الشحر
الأربعاء 12 يوليو 2017 01:37 مساءً

 

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الاثنين بحضور مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق، عملية توزيع  مساعدات انسانية الى فئة ذوي الاحتياجات  الخاصة، الشريحة الأضعف في المجتمع، استمرارا للدعم الذي تقدمة دولة الأمارات العربية المتحدة حيث تلمست احتياجات هذه الفئة التي ازدادت تهميشا وإهمال في ظل الاحداث والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

 

وأكد عبدالله المسافري، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت حرص الهيئة على المساهمة فى رفع المعاناة عن المحتاجين، وخاصة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة التي حرمت لأعوام عدة من أبسط الاحتياجات التي تلبي متطلباتها لمواصلة الحياة وتمكينها من الدمج في المجتمع، لافتاً الى ان هذه الحملة تأتي ضمن سلسة حملات للمساعدات الانسانية لأبناء حضرموت لتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين.. مشيراً  الى ان هذا الحملة جاءت خصيصا لمساعدة ذوي الاحتجاجات الخاصة تعبيرا عن حرص واهتمام قيادة دولة الامارات العربية المتحدة لهذ الشريحة الهامة بالمجتمع .

 

من جانبه ثمن مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق جهود ودعم دولة الامارات الدائم والمميز على كافة الاصعدة لأبناء حضرموت مؤكدا ان هذه المبادرة الاماراتية والتي تأتي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة هي الاولى من بين كل الدول بتقديم المساعدات لهذه الفئة تجسيدا لمواقف حكومة وشعب الامارات الثابتة التي تؤكد دائما الحرص على مساندة كافة فئات وشرائح المجتمع في حضرموت المحتاجة للتخفيف عنهم حدة المعاناة.

 

بدورهم عبر المسئولون بجمعية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية الشحر، عن سعادتهم الكبيرة بهذه  المساعدات الإنسانية وبهذا الفرحة التي غمرت الاطفال وأسرهم والمعلمات وتقديم معوناتها لهولا الاطفال اللذين هم واسرهم بأمس الحاجة لتقديم مثل هذه المساعدات الانسانية، مقدمين شكرهم وتقديرهم لدولة الامارات الشقيقة ولحكومتها وشعبها لما يقدمونه من مساعدات متواصلة لأهلهم واخوانهم في حضرموت

 

الشحر – علي الجفري – تصوير عبدالرحمن باحبارة

 

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