منذ دقيقه
أبناء ردفان يدينون مقتل أحد أبنائهم على يد حماية سلطة معاشيق ويمهلونهم 48ساعة لتسليم القتلة.
  عقد مشايخ واعيان وقادة مقاومة مدريات ردفان اجتماع طارىء للوقوف امام الحادث الا جرامي الذي تعرض له الجندي باليل القطيبي على يد عناصر متطرفة تتبع الحماية الرئاسية في باب قصر معاشيق والذين قاموا بقتله ليلة امس الأول دون اي مبرر . وكانت الحماية الرئاسية بررت قتلها للجندي
منذ 18 دقيقه
رسالة إلى مدير عام شركة النفط / عدن
  الاخ / ناصر مانع بن حدور مدير عام شركة النفط / عدن   عندما كان الاخ عبد السلام حميد مدير لشركة النفط وخاصة مابعد فترة الحرب  تم اضافة سبعمائة ريال  لانقاذ الشركة من الافلاس حينذآك  بعد تحملها دعم المقاومة كاملة في فترة الحرب الغاشمة على الجنوب وبالاضافة الى تحمل
منذ 26 دقيقه
فضيحة فساد إصدار شهادات مزورة من ‘‘جامعة حضرموت‘‘ بعلم رئيسها (وثائق)
  فضيحة فساد اصدار شهائد مزورة من جامعة حضرموت وصفقة تمريرها بمكتب الصحة بحضرموت وصفقات توظيف بالشهائد المزورة وتورط رئيس الجامعة خنبش ومدير مكتب الصحة ومسؤولين كبار بحضرموت لازالوا مستمرين في فسادهم ..   قال تعالى ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر
منذ 39 دقيقه
د باصرة : أين أختفت 350 مليون دولار قطرية قدمت لهادي لتعويض بعض الجنوبيين من حرب 1994م
  (السؤال الذي أطرحه اليوم: أين ذهب مبلغ 350 مليون دولار التي قدّمتها دولة قطر للمساهمة في حلّ الجانب الحقوقي للقضية الجنوبية؟)   في حوار هو الأول له منذ أكثر من عامين مطلع يوليو الجاري قال الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي السابق وعضو مؤتمر الحوار الوطني رد على تساؤل
منذ 53 دقيقه
”تقرير خاص” ما الذي يعنيه يوم 7 يوليو للشعب الجنوبي..؟
  يوم 7 يوليو الأسود، أو يوم الأرض، أو يوم النكبة، أوصاف كثيرة ومتعددة يطلقها الجنوبيين على يوم 7 يوليو من العام 1994م، ذلك اليوم الذي قصم ظهر اليمن عامة والجنوب خاصة، بإعلان نظام دولة اليمن الشمالي ” الجمهورية العربية اليمنية ” استكمال احتلاله لدولة اليمن الجنوبي ”
الرئيسية اخبار المحافظات أبناء ردفان يدينون مقتل أحد أبنائهم على يد حماية سلطة معاشيق ويمهلونهم 48ساعة لتسليم القتلة.
اخبار المحافظات

أبناء ردفان يدينون مقتل أحد أبنائهم على يد حماية سلطة معاشيق ويمهلونهم 48ساعة لتسليم القتلة.

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - ردفان
الأربعاء 12 يوليو 2017 11:00 صباحاً

 

عقد مشايخ واعيان وقادة مقاومة مدريات ردفان اجتماع طارىء للوقوف امام الحادث الا جرامي الذي تعرض له الجندي باليل القطيبي على يد عناصر متطرفة تتبع الحماية الرئاسية في باب قصر معاشيق والذين قاموا بقتله ليلة امس الأول دون اي مبرر .

وكانت الحماية الرئاسية بررت قتلها للجندي باليل القطيبي بأنه يعاني اضطرابات نفسية الأمر الذي يدين هذه القوة التي تجند في صفوفها مرضى نفسيون .

 

ووجه المجتمعون رسالة شديدة اللهجة طالبوا في الحماية الرئاسية بتسليم القتلة والتحقيق معهم حول الدوافع التي تقف وراء قتلهم للجندي بليل وعدم القبول بالرواية التي اوردها مصدر تابع للحماية الرئاسية بان الجندي يعاني من حالة نفسية وهذا مايدل على ان القتل متعمد ولاسباب اخرى قد تكون سياسية كون الشخص سليم ولايعاني من اي مرض نفسي كما اورد مصدر الحماية وأكد المجتمعون انهم لن يقفوا مكتوفي الايدي تجاه هذا العمل الاجرامي وانهم قد يأخذون حقهم بأيديهم إذا لم يتم تسليم القتلة للامن لينالوا جزاهم العادل جراء ما اقترفوه.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة