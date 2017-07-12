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الأربعاء 12 يوليو 2017 10:43 صباحاً

رسالة إلى مدير عام شركة النفط / عدن

راسخ بامسلم
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الاخ / ناصر مانع بن حدور

مدير عام شركة النفط / عدن

 

عندما كان الاخ عبد السلام حميد مدير لشركة النفط وخاصة مابعد فترة الحرب  تم اضافة سبعمائة ريال  لانقاذ الشركة من الافلاس حينذآك  بعد تحملها دعم المقاومة كاملة في فترة الحرب الغاشمة على الجنوب

وبالاضافة الى تحمل الشركة وقود مؤسسة الكهرباء والذي يصل لمليارات شهرياً ووايضاً  تحمل رواتب موظفي المصافي التي تقدر بمليار ومائة مليون  بالاضافة ان  الشراء كان يتم من حضرموت بسعر اغلى بعد احتكار التاجر المعروف ..

 

عند تعيينك قلت انك ستعمل على ابعاد السبعمائة الريال ( الزيادة المؤقتة )  والان الشركة لديها رصيد بالمليارات بالاضافة الى تحمل الحكومة وقود مؤسسة الكهرباء ورواتب موظفي المصافي الا  ان السبعمائة الزيادة مازالت موجودة  علماً ان  مجلس الوزراء اقرها لشهر واحد فقط والان هي ليست قانونية  ..

 

السؤال : اين تذهب اموال هذة الزيادة  ؟ للشركة ام للسلطة المحلية  ومتى سيتم ازاحتها ؟

 

#الجرعة_طولت

*راسخ بامسلم*

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