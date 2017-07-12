فضيحة فساد إصدار شهادات مزورة من ‘‘جامعة حضرموت‘‘ بعلم رئيسها (وثائق)

فضيحة فساد اصدار شهائد مزورة من جامعة حضرموت وصفقة تمريرها بمكتب الصحة بحضرموت وصفقات توظيف بالشهائد المزورة وتورط رئيس الجامعة خنبش ومدير مكتب الصحة ومسؤولين كبار بحضرموت لازالوا مستمرين في فسادهم ..

قال تعالى ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ) وقال تعالى ( واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد ) صدق الله العظيم

توضح الوثيقة رقم ( 1 ) توضح إحلال وتمرير صفقة الفساد لتوظيف كل من ابن (لم يتخرج) وابنة (تحمل شهادة مزورة) بن غوث مدير الصحة السابق وكذلك أيضا ابن رئيس الجامعة خنبس (لم يتخرج) وغيرهم وهنالك توضيح في الوثيقة اكثر ..

توضح الوثيقة رقم (2) اصدار عميد كلية الطب باطرفي قرار خفض واضافة لابن رئيس الجامعة الذي لم يداوم ابدا منذ توظيفة وهو في الخارج يظهر حجم التواطئ والفساد الواضح بترتيب الفاسد بن غوث مدير الصحة السابق المعين من قبل رئيس الجامعة مدير شئون الجودة بكلية الطب ..

توضح الوثيقة رقم (3) شهادة مزورة صادرة من جامعة حضرموت باسم (بكير) ( مدير الرقابة والتفتيش بالصحة سابقا .. وتوضح ان الوثيقة تحمل اختام جامعة حضرموت وكذلك قرار متابعة من بن غوث مدير الصحة السابق الذين تم تعيينة من قبل رئيس الجامعة مسؤول شئون الجودة في كلية الطب بجامعة حضرموت وتم اعلامنا ان هو نفس التزوير استخدم حينما تم توظيف ابنة بن غوث طبيبة وهي تحمل شهادة ثانوية ولازالت موظفة وتدرس الان في الجامعة تحت اشراف باطرفي عميد كلية الطب ..

توضح الوثيقة رقم (4) بلاغ للنيابة بتزوير شهادة تحمل اسم (بكير) مدير الرقابة والتفيش بالصحة السابق البلاغ صادر من رئاسة الجامعة ويوضح أيضا عدة شهائد مزورة أخرى .. ولكن منذ اكثر من ثلاث سنوات تم توقيف الإجراءات في الجامعة والنيابة ومكتب الصحة بتواطئ مشترك الى يومنا هذا وامتناعهم عن الاستكمال بان المدعو هدد بكشف فساد وتزوير مشتركين فية كل الجهات وخصوصا مكتب الصحة والجامعة ..

وتستمد كل تلك الجهات سواء كان في رئاسة جامعة حضرموت ومكتب الصحة وكلية الطب تسمتد قوتها ودعمها من مجلس الأمناء بجامعة حضرموت الذي يضم بعض التجار الحضارم فمنهم من يدري بذلك الفساد ومنهم لايدري .. وهنا نوضح للرأي العام بعض الجرائم التي تمس حضرموت وتمس سمعة اهلنا الحضارم في كل مشارق الأرض ومغاربها .. فمسؤولية الدفاع عن ارضنا واهلنا وجامعاتنا وعن ارثنا الأخلاقي الراقي وديننا الإسلامي مسؤوليتنا جميعا .. ونرجو من الجميع التحرك وايصال الامر الى أصحاب القرار للتحرك بكل قوة لمواجهة هذا الباطل والبغي والفساد ..

د.محمد الحامد

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