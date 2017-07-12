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د باصرة : أين أختفت 350 مليون دولار قطرية قدمت لهادي لتعويض بعض الجنوبيين من حرب 1994م

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شبوه برس - متابعات - اليمن
الأربعاء 12 يوليو 2017 10:22 صباحاً

 

(السؤال الذي أطرحه اليوم: أين ذهب مبلغ 350 مليون دولار التي قدّمتها دولة قطر للمساهمة في حلّ الجانب الحقوقي للقضية الجنوبية؟)

 

في حوار هو الأول له منذ أكثر من عامين مطلع يوليو الجاري قال الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي السابق وعضو مؤتمر الحوار الوطني رد على تساؤل عن القضية الجنوبية وحول ما قدمته الأطراف المتصارعة بهذا الشأن لأبناء الجنوب كشف الدكتور باصرة عن مبلغ 350 مليون دولار سلمتها قطر في فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي في الفترة التي تم فيها إنشاء صندوق لحل القضية الجنوبية، متسائلاً “أين اختفى هذا المبلغ؟”.

 

وعن مشروع الأقاليم الستة أكد باصرة أن هذا المشروع لن يحل المشكلة الجنوبية ولا المشكلة المركزية مجدداً التأكيد أن مسألة الأقاليم كانت أحد أبرز أسباب اشتعال النيران ونشوب الصراع بين الأطراف.

 

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