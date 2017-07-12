نبذة عن حياة قائد مكافح : ‘‘عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي‘‘ قائد المقاومة الجنوبية

من مواليد منطقة زبيد مديرية الضالع /محافظة لحج/ عام1967م .

تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الشهيد حسن محمد علي في زبيد وتعليمه الثانوي في مدرسة الشهيد ابو عشيم في مدينة الضالع وكان من الطلاب المتفوقين علميا ونموذج في السلوك والاخلاق .

واصل تعليمه الجامعي في كلية الطيران عدن وتخرج منها برتبة ملازم ثاني وبتقدير امتياز وهو من أوائل الخريجين .

وبعد ذلك مارس عمله كضابط في الدفاع الجوي ومن ثم قوات النجدة وبعدها بالقوات الخاصة حتى العام 1994م عندما أعلن علي عبدالله صالح الحرب على الجنوب واجتياحه .

فكان عيدروس من الضباط المدافعين عن الجنوب وكان قائدا في جبهة دوفس وضل يقاتل إلى جانب رفاقه حتى اللحظات الأخيرة ودخول قوات صالح إلى العاصمة عدن واحتلالها بالكامل في 07/07/1994م .

غادر الجنوب قسراً مع عدد من قيادات الجنوب السياسية والعسكرية إلى جيبوتي ويستقر هناك .

وخلال فترة إقامته القسرية في جيبوتي ضل عيدروس متواصلاُ مع قيادة الجنوب السياسية والعسكرية وعلى رأسها الرئيس علي سالم البيض حيث لم يستسلم للهزيمة والقبول بالأمر الواقع .

وظلت فكرة العودة إلى الجنوب ومحاربة القوات المحتلة همه الأول ,وفعلا إستطاع ومن خلال التواصل مع الضباط والقيادات الجنوبية العودة إلى الداخل في العام 1996م وبداء العمل بطريقة سرية في تجميع الضباط والشباب من مختلف مناطق الجنوب وأسس حركة حتم (حركة تقرير المصير) تحت قيادته في العام 1996م والتي تهدف إلى طرد الاحتلال وإقامة دولة الجنوب العربي وانتهجت الحركة العمل المسلح سريا .

وبدأت الحركة عملها السري من خلال التفجيرات والاغتيالات لرموز الإحتلال اليمني في الفترة 1997-1998م عندها استنفر النظام اليمنى من عمل ونشاط الحركة لجاء الى اغتيال عناصرها وملاحقة قادتها حيث تم اغتيال المناضل محمد ثابت الزبيدي في 05/06/1998م في نقطة نقيل الربظ منطقة زبيد من قبل قوات الاحتلال اليمني في الضالع .

وحصل على إثر الاغتيال المواجهة بين حركة حتم وقوات الاحتلال وأستمرت ثلاثة ايام وبعدها تعرضه الحركة وعناصرها للملاحقة والمطاردة من قبل قوات الاحتلال وتقديم قادة الحركة الى المحاكمة واصدار احكام غيابية على قائد الحركة عيدروس قاسم واخوه محمد قاسم وعدد من القيادات الاخرى وتم صدور حكم الاعدام عليهم ،واستمرت الملاحقة لقيادة وعناصر الحركة وتتبعهم ومن لهم علاقة بهم وحتى المشتبه بعلاقتهم بالحركة تم ايداعهم السجون حتى عام 2002م عندما توقف نشاط الحركة لأسباب امنية وتم قطع مرتبات قيادة الحركة وفصلهم من الجيش وقتل العشرات من عناصر الحركة !!!

اتبعنا على فيسبوك