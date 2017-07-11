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اخبار المحافظات

إلى ‘‘محمد علي أحمد‘‘: متى عقد مؤتمر ‘‘مؤتمر شعب الجنوب‘‘ ومن فوضك تتحدث باسم الشعب الجنوبي

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 11 يوليو 2017 11:09 مساءً

 

 السيد محمد علي احمد

                       بعد التحيه

مرسل اليك هذه الاسئله للاجابه عليها

س.١متئ أعلن موتمر شعب ومتئ عقد موتمره العام وماهي مخرجاته وبرنامجه وأهدافه

س٢كم الفعاليات والمطاهرات والمليونيات التي تبناها مؤتمر شعب الجنوب

س٣ماهي المشروعية ومن أعطاك التفويض الذي ذهبت به الئ موتمر الحوار في صنعاء ومن تمثل في هذا المؤتمر

س٤متئ انعقد موتمر لمجموعتك المسماه "مؤتمر شعب الجنوب" وتبنى الوثائق المقره من قبلكم وما حققتم من موتمر حوار صنعاء

س٥هل موقفكم ضد التحالف وما حققه التحالف واتهام مخابرات بالتآمر على شعب الجنوب امر قطعي من قبلكم

س٦هل تبصمون بالواحده وليس بالعشر بأن هناك تآمر يربط مابين القوى المتصارعه الحراك الجنوبي والتحالف وايران والشرعيه وعفاش والحوثي  ؟

س٧ منذ الحرب صيف ٢٠١٥ وحتى اليوم ماهو الدور الذي لعبه "مؤتمر شعب الجنوب" بقيادتكم وما نتائجه الإيجابية لصالح شعب الجنوب .

 

نرجوا من سيادة الاخ محمد علي احمد مع كامل التقدير والاحترام له الاجابه عن تلك التساؤلات للتوضيح فقط مثل ما قال هو في بدايه كلامه

وشكرا

*-عميد/فريد مقبل صالح

 

*- عقيد/عبد الواحد عثمان

 

 

 

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