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محلل سياسي : لا انقسام في الشارع الجنوبي

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 11 يوليو 2017 06:37 مساءً

 

قال الخبير الاستراتيجي العميد ركن ثابت حسين صالح إن محاولات اطراف في الشرعية اليمنية تصوير ان الشارع الجنوبي منقسم فشلت، رغم الحرب الإعلامية والنفسية وحرب الخدمات التي لم تتوقف منذ عامين. 

 

وأوضح حسين في منشور على فيس بوك تعليقا على التظاهرة التي شهدتها العاصمة عدن الجمعة" على الرغم من أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يدع رسميا وفعليا لمليونية 7/7 إلا قبل موعدها بأسبوع واحد فقط وهي فترة قصيرة جدا بحساب الزمن للقيام بعمل جماهيري ضخم كهذا ، ناهيك عن قرار نقل مكان التظاهرة - وهو قرار مفاجئ جدا لكنه كان في نفس الوقت قرارا حكيما من قيادة المجلس لإفساح المجال لمعارضي المجلس ممن إدعوا أن لديهم "شعبية كبيرة وفقط تنقصهم ساحة واسعة كساحة العروض في خور مكسر " ! - إضافة الى حملة الحرب النفسية والإعلامية التي شنتها حكومة "شرعية حزب الاصلاح والمؤتمر" وكذلك فعلت حكومة "الانقلابيين" في صنعاء ... على الرغم من ذلك كله فإن التحضير والحضور في ساحة المعلا عدن فاقا كل التوقعات وجاء المشاركون من كل أنحاء الجنوب متجاوزين مجمل الصعوبات المعيشية والجغرافية والأمنية ... وفشلت كل محاولات تصوير أن الشارع الجنوبي "منقسم بين ساحتين". 

 

وأكد "أن حضور قيادة المجلس وبين الجماهير الشعبية كان له دلالة بالغة الأهمية على وحدة وتماسك وانسجام القيادة والقاعدة وبثقة قل نظيرها في زمننا هذا وفي ظروف الحرب الأمنية والنفسية وحرب الخدمات التي لم تتوقف قط منذ أكثر من سنتين".

 

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