فساد جامعة حضرموت إلى أين ؟ (وثائق)
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شبوه برس - خاص - المكلا
الثلاثاء 11 يوليو 2017 06:25 مساءً
توظيف أبن رئيس الجامعة خنبش في كلية الطب (أمجد محمد سعيد خنبش) وهو لازال مسافراً وخارج البلاد منذ مايقارب السنة ونصف السنة ويتلقى دراسته بالاردن..!!
بينما هناك الكثير من الخريجين وحاملين الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراة وغيرهم من حملة الشهادات و التخصصات المختلفة لازالوا بدون وظائف..!!
فهل سنرى اي تحرك من قبل قيادتنا الجديدة ومحاربة الفساد إينما وجد حسبما تم وضعها من قبل اللواء البحسني ومن ضمن الـ 16 نقطة لاجل البناء وتطهير حضرموت من الفساد..
كلنا أمل في تطهير جامعة حضرموت..
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