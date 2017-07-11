محلل سياسي : لا انقسام في الشارع الجنوبي قال الخبير الاستراتيجي العميد ركن ثابت حسين صالح إن محاولات اطراف في الشرعية اليمنية تصوير ان الشارع الجنوبي منقسم فشلت، رغم الحرب الإعلامية والنفسية وحرب الخدمات التي لم تتوقف منذ عامين. وأوضح حسين في منشور على فيس بوك تعليقا على التظاهرة التي شهدتها العاصمة

صحفي جنوبي: الوطنية لدى قيادات الإصلاح وناشطيه كذبة كبرى وهذا الدليل قال رئيس تحرير صحيفة " يافع نيوز " ياسر اليافعي ان الوطنية لدى قيادات وناشطي حزب الإصلاح " اخوان اليمن " مجرد كذبة كبرى كذبوا بها على الناس طوال الفترة الماضية . وأضاف في منشور على صفحته على الفيسبوك ان الاحداث الأخيرة اثبتت ان الولاء لدى هولاء هو لجماعة الاخوان

فساد جامعة حضرموت إلى أين ؟ (وثائق) توظيف أبن رئيس الجامعة خنبش في كلية الطب (أمجد محمد سعيد خنبش) وهو لازال مسافراً وخارج البلاد منذ مايقارب السنة ونصف السنة ويتلقى دراسته بالاردن..!! بينما هناك الكثير من الخريجين وحاملين الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراة وغيرهم من حملة الشهادات و التخصصات المختلفة

الوزير المغفل خالد الرويشان ودبابة الفاتيكان..؟! الأقـزام الذين لـم يستطيعـوا تحرير غرف نومهم عليهم إلتزام الصمت..!! ☜ أثار كلام الوزير السابق خالد الرويشان ــ المحسوب على حركة الإخوان المسلمين ــ على حسابه في تويتر الكثير من الاستفهامات في الشارع الجنوبي عندما قال:" هادي إذا لم يتدخل في هذا التمرد الجنوبي بتفكيك