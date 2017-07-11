‘‘العيسي‘‘ و ‘‘الزيدي‘‘ يجهزان مسيرة إلى معسكر قوات التحالف بـ عدن

كشفت مصادر خاصة في عدن عن مساعي يقودها بعض المأجورين للتحريض واخراج مسيرة الى معسكر التحالف العربي الذي تقاتل قواته إلى جانب المقاومة وجيش الشرعية في الجبهات.

وقالت المصادر أن تلك الدعوات يقودها المدعو أديب العيسي إبن شقيق التاجر العفاشي أحمد العيسي وشخص آخر يدعى فتحي الزيدي وبدعم من حكومة معاشيق ، حيث أعطى العيسي والزيدي المهمة لبعض الشباب والنشطاء لإخراج مسيرة إلى معسكر التحالف ، وسلموهم مبالغ مالية كبيرة بتوجيه ودعم واشراف مباشر من حكومة معاشيق.

وإضافت المصادر : إن هذه الدعوات هي مشروع خطير في يستهدف قوات التحالف العربي من خلال الدعوة لاخراج مسيرة الى معسكر التحالف بحجة المعتقلين والاسرى واشغال قوات الامن ودول التحالف العربي من حربها ضد المليشيات الانقلابية وعناصر الارهاب والتطرف والاجرام الذي تهدد حياة المواطنين في عدن.

واشارت المصادر أن هذه الدعوات التحريضية أتت بعد ان فشلوا بحربهم القذرة ضد سلطات عدن بقيادة اللواء عيدروس ومنها حرب الخدمات الممنهجة وسياسة التحريض ضد قوات الامن والحزام الامني بقيادة شلال شايع ومحاولاتهم افشال فعالية 21مايو في ساحة العروض وفعالية 7يوليو.

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