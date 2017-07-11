خلافات وشكاوى من عمليات اخضاع لأبناء مأرب تمارسها قيادات الاصلا.. لهذا السبب؟(توثيق)

واصلت قيادات حزب الاصلاح التي تحكم مأرب بسطوة عسكرية بحماية قوات هيئة رئاسة الاركان العامة التي يقودها اللواء علي محمد المقدشي ويشرف عليها نائب الرئيس اليمني علي محسن الاحمر، ممارسات الاخضاع لأبناء محافظة مأرب، الذين باتوا يشكون من عمليات الاقصاء والتهميش وفرض الحكم العسكري على محافظتهم.

وشكى جنود ينتمون لمحافظة مأرب ويعملون في قطاع قوات النجدة بالمحافظة، من عمليات مماطلة واخضاع تمارسها قيادات عسكرية تابعة للمقدشي والاحمر، رفضت مؤخراً صرف معاشات الجنود المنتمين لمحافظة مأرب.

وقال ناشطون بمأرب، ان ممارسات الاصلاح العنصرية ضد أبناء مأرب زادت مؤخراً، وبحماية القوات العسكرية التي تحتل مأرب بقيادة المقدشي والاحمر.

وكشف الناشط البارز بمأرب (عبداللطيف العباب) عن استياء كبير وتذمر لجنود وعساكر النجدة بمأرب بسبب عرقلة صرف رواتبهم من قبل متنفذين .

وأكد ان تلك العملية تأتي لأغراض حزبية قذرة ربما يؤدي ذلك الى فوضى بمأرب وعواقب لا تحمد عقباها لأنه من غير المعقول ان ينتظر هذا الجندي المسكين راتبه لأشهر ثم يأتي حزبي متنفذ يوقفها تلبية لرغبات أسياده رغم توجيهات محافظ المحافظة الصريحة والواضحة بصرف رواتبهم..

وقال ( العباب ) أدعو الأخوة ناشطي وإعلاميي مأرب التفاعل مع هذا الموضوع حتى لا نسمح لهؤلاء الأشخاص بتعريض مأرب للفوضى كما يحدث ببعض المحافظات.

واضاف ( العباب ) في منشور على صفحته: محافظ محافظة مأرب يصدر توجيهاته بصرف رواتب كل منتسبي الداخلية بمأرب ومتنفذين حزبيين بمأرب يعرقلون هذه التوجيهات ولا يصرفون الا لمن يدين لهم بالولاء..

واختتم: هل يعي هؤلاء أن الموجه قادمة وأنها لن ترحمهم ابدا وهل يرضى سلطان العرادة أن يكون دمية بمأرب امام هؤلاء الكهنة والمفسدين ولا يضع لهم حل

*- مأرب/ خاص/ حمدي الفضلي

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