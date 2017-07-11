منذ دقيقتان
ضابط مأربي : نصف أسلحة الجيش في مأرب تذهب للإنقلابيين في صنعاء
  "ضابط مأربي ينشر غسل قوات الجيش بمأرب ويكشف حقائق صادمة ويوجه رسالة عاجلة الى التحالف العربي" نشر ضابط من محافظة مأرب غسيل قوات الجيش والأمن وهيئة رئاسة الاركان العامة المرابطة في محافظة مأرب، والتي قال انها على تواصل بشخصيات تابعة للانقلاب بينهم وزير داخلية الانقلاب (
منذ 8 دقائق
‘‘العيسي‘‘ و ‘‘الزيدي‘‘ يجهزان مسيرة إلى معسكر قوات التحالف بـ عدن
  كشفت مصادر خاصة في عدن عن مساعي يقودها بعض المأجورين للتحريض واخراج مسيرة الى معسكر التحالف العربي الذي تقاتل قواته إلى جانب المقاومة وجيش الشرعية في الجبهات.   وقالت المصادر أن تلك الدعوات يقودها المدعو أديب العيسي إبن شقيق التاجر العفاشي أحمد العيسي وشخص آخر يدعى
منذ 15 دقيقه
وحاصَر الجنوبيون حصار الشرعية
  نجح الجنوبيون بقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي في كسر الحصار الذي حاولت وتحاول أن تفرضه عليهم الشرعية بل وحاصروه، وبدلاً من أن تنجح شرعية الرياض المختطفة في إزاحتهم عن المشهد، فقد شارفوا هم على إزاحتها وتعريتها. خاب أمل الشرعية في نفي القيادات الجنوبية رغم سعيها الحثيث
منذ 26 دقيقه
الخلافات تبلغ ذروتها بين الرئيس هادي ورئيس حكومته بن دغر والأخير يهدد هادي
  فجرت مصادر بالرئاسة اليمنية قنبلة مدوية من خلال اتهامها لرئيس الحكومة اليمنية الشرعية احمد عبيد بن دغر باستهداف الرئيس هادي وتوريطه في قضايا عديدة خاصة في المحافظات المحررة. وكشفت المصادر عن عملية توريط يقوم بها بن دغر ووزراء من حزب الاصلاح لصنع علاقات بين تنظيم
منذ 32 دقيقه
خلافات وشكاوى من عمليات اخضاع لأبناء مأرب تمارسها قيادات الاصلا.. لهذا السبب؟(توثيق)
  واصلت قيادات حزب الاصلاح التي تحكم مأرب بسطوة عسكرية بحماية قوات هيئة رئاسة الاركان العامة التي يقودها اللواء علي محمد المقدشي ويشرف عليها نائب الرئيس اليمني علي محسن الاحمر، ممارسات الاخضاع لأبناء محافظة مأرب، الذين باتوا يشكون من عمليات الاقصاء والتهميش وفرض الحكم
الرئيسية اخبار المحافظات جايمس كارفر عضو البرلمان الاوربي ولجنة الشؤون الخارجية يشيد بالمجلس الا نتقالي وتظاهرة 7-7 في عدن
اخبار المحافظات

جايمس كارفر عضو البرلمان الاوربي ولجنة الشؤون الخارجية يشيد بالمجلس الا نتقالي وتظاهرة 7-7 في عدن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - بروكسل
الثلاثاء 11 يوليو 2017 08:46 صباحاً

 

*- ترجمه خاصة بـ شبوه برس -

تلقى موقع شبوه برس" ترجمه خاصة لخطاب السيد "جايمس كارفر" عضو البرلمان الأوروبي اليوم الذي تحدث عن "المجلس الانتقالي الجنوبي وعن أول مؤتمر صحفي يقده رئيس وأعضاء المجلس في عدن قال فيه أنه في أول مؤتمر صحفي في عدن لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبر السيد كارفر عن اعجابه بمستوى و حجم التظاهرات التي جرت يوم الجمعة بطريقة سلمية والتي كانت سمة هذا الحدث. كما حث السيد كارفرعلى التعامل مع المجتمع الدولي كي يضمن فهم القضية الجنوبية من قبل الاخرين . بالمقابل شكر السيد عيدروس  الزبيدي السيد كارفر لجهوده الداعمة و أكد على رغبة المجلس بالتعاون مع الاتحاد الاوربي والمؤسسات الدولية الاخرى. كما علق السيد كارفر على الحالة الكارثية التي وصل اليها الشعب وقال ان هذا امرا منسيا في اوربا كما قال ان الشعب الجنوبي قد قدم دعما للمجلس الانتقالي و نحن في أوروبا يجب علينا ان نتقدم خطوات تجاه المجلس ونتعاون بطريقة بناءةو اكدي كارفر على استمرار النقاشات مع رئيس المجلس واعضاؤه

 

موقع " شبوه برس" ينشر نص "خطاب" جيمس كارفر النائب البريطاني في البرلمان الأوروبي الموجه للمجلس الانتقالي الجنوبي

9/7/2017م

تحياتي السيد الرئيس ,,

إنه لمن دواعي سروري أن تتاح لي هذه الفرصة لأحييكم وزملائكم في المجلس.

وأنا آسف لأنه ثبت انه من المستحيل جعل الجزء الأخير من جولتي إلى عدن ,وأظن أن فعالية يوم الجمعة جعلت ذلك صعب جداً لوجستياً.

وعلى كل حال, فإنني ملتزم لكم بزيارتكم في عدن في أقرب وقت ممكن, وسأتحدث إلى أصدقائي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بروكسل للتأكد من أن تتخذ جميع الترتيبات لذلك.

يتوجب علي أن أهنئكم على فعالية الجمعة, فأن يكون هذا العدد من الناس في الشوارع لدعم تقرير المصير في الجنوب هو أمر مثير للاعجاب بشكل مبهر, إضافة للطبيعة السلمية للمظاهرة وخطاب المتظاهرين من شعب الجنوب, والمجلس الانتقالي الجنوبي.

لقد دافعت في خطاباتي وتصريحاتي منذ فترة طويلة عن قضيتكم في البرلمان الاوروبي, وسأقدم تقريراً الى الزملاء في لجنة الشؤون الخارجية عند عودتي الى بروكسل غدا.

ونحن بحاجة لنشر قضيتكم في أوروبا والولايات المتحدة لضمان الدعم الدولي الواسع, والبدء بمعالجة المشاكل المزمنة في الجنوب.

وانا ملتزم بالدفاع عن قضيتكم, وأود أن ألتزم بتحديد موعد لمقابلتك شخصياً في عدن.

ونستطيع بعد ذلك تنظيم زيارتكم لنا في بروكسل ولندن.

رجاءً زودوني بطريقة الاتصال المناسبة بكم وسأحرص على أن يعمل فريق عملي مع فريق عملكم عن قرب لضمان نجاح مساعدتنا لكم في جهودكم.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة