جايمس كارفر عضو البرلمان الاوربي ولجنة الشؤون الخارجية يشيد بالمجلس الا نتقالي وتظاهرة 7-7 في عدن

*- ترجمه خاصة بـ شبوه برس -

تلقى موقع شبوه برس" ترجمه خاصة لخطاب السيد "جايمس كارفر" عضو البرلمان الأوروبي اليوم الذي تحدث عن "المجلس الانتقالي الجنوبي وعن أول مؤتمر صحفي يقده رئيس وأعضاء المجلس في عدن قال فيه أنه في أول مؤتمر صحفي في عدن لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبر السيد كارفر عن اعجابه بمستوى و حجم التظاهرات التي جرت يوم الجمعة بطريقة سلمية والتي كانت سمة هذا الحدث. كما حث السيد كارفرعلى التعامل مع المجتمع الدولي كي يضمن فهم القضية الجنوبية من قبل الاخرين . بالمقابل شكر السيد عيدروس الزبيدي السيد كارفر لجهوده الداعمة و أكد على رغبة المجلس بالتعاون مع الاتحاد الاوربي والمؤسسات الدولية الاخرى. كما علق السيد كارفر على الحالة الكارثية التي وصل اليها الشعب وقال ان هذا امرا منسيا في اوربا كما قال ان الشعب الجنوبي قد قدم دعما للمجلس الانتقالي و نحن في أوروبا يجب علينا ان نتقدم خطوات تجاه المجلس ونتعاون بطريقة بناءةو اكدي كارفر على استمرار النقاشات مع رئيس المجلس واعضاؤه

موقع " شبوه برس" ينشر نص "خطاب" جيمس كارفر النائب البريطاني في البرلمان الأوروبي الموجه للمجلس الانتقالي الجنوبي

9/7/2017م

تحياتي السيد الرئيس ,,

إنه لمن دواعي سروري أن تتاح لي هذه الفرصة لأحييكم وزملائكم في المجلس.

وأنا آسف لأنه ثبت انه من المستحيل جعل الجزء الأخير من جولتي إلى عدن ,وأظن أن فعالية يوم الجمعة جعلت ذلك صعب جداً لوجستياً.

وعلى كل حال, فإنني ملتزم لكم بزيارتكم في عدن في أقرب وقت ممكن, وسأتحدث إلى أصدقائي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بروكسل للتأكد من أن تتخذ جميع الترتيبات لذلك.

يتوجب علي أن أهنئكم على فعالية الجمعة, فأن يكون هذا العدد من الناس في الشوارع لدعم تقرير المصير في الجنوب هو أمر مثير للاعجاب بشكل مبهر, إضافة للطبيعة السلمية للمظاهرة وخطاب المتظاهرين من شعب الجنوب, والمجلس الانتقالي الجنوبي.

لقد دافعت في خطاباتي وتصريحاتي منذ فترة طويلة عن قضيتكم في البرلمان الاوروبي, وسأقدم تقريراً الى الزملاء في لجنة الشؤون الخارجية عند عودتي الى بروكسل غدا.

ونحن بحاجة لنشر قضيتكم في أوروبا والولايات المتحدة لضمان الدعم الدولي الواسع, والبدء بمعالجة المشاكل المزمنة في الجنوب.

وانا ملتزم بالدفاع عن قضيتكم, وأود أن ألتزم بتحديد موعد لمقابلتك شخصياً في عدن.

ونستطيع بعد ذلك تنظيم زيارتكم لنا في بروكسل ولندن.

رجاءً زودوني بطريقة الاتصال المناسبة بكم وسأحرص على أن يعمل فريق عملي مع فريق عملكم عن قرب لضمان نجاح مساعدتنا لكم في جهودكم.

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