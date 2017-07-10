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الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مدرسة الريضة بعد صيانتها وتأهيلها بمديرية تريم بحضرموت
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الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مدرسة الريضة بعد صيانتها وتأهيلها بمديرية تريم بحضرموت

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شبوه برس - خاص - تريم الغناء
الاثنين 10 يوليو 2017 06:14 مساءً

 

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم السبت بمديرية تريم مدرسة الريضة للتعليم الأساسي بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتزويدها بالأثاث بتمويل إماراتي، وذلك في إطار مشاريع عملية إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية في محافظة حضرموت.

وخلال حفل الافتتاح قام شوقي التميمي مشرف المشاريع بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمعية  محمد عوض هادي امين عام المجلس المحلي بمديرية تريم والشخصية الاجتماعية الشيخ عبيد بن صالح كردوس التميمي ومدير مدرسة الريضة الاستاذ عمر عبيد علون وحسن حيدر مشرف الهيئة بوادي حضرموت وجمع من الاباء والشخصيات الاجتماعية بجولة ميدانية في قاعات المدرسة التي شهدت أعمال صيانة شاملة للمبنى، حيث اطلع الوفد على التجهيزات التي زودت بها المدرسة خلال عملية اعادة ترميمها.

 

وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت السيد عبدالله المسافري في تصريح له عقب الافتتاح على مدى أهمية المشروع، والدور التعليمي الذي تلعبه المدرسة في المنطقة، كونها تخدم أبناء المنطقة، وتمنع العديد من الأطفال من التسرب من التعليم، هرباً من مشقة الذهاب يومياً لمدراس أخرى قد تبعد عشرات الكيلومترات.

 

وأوضح السيد المسافري مدى اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالعملية التعليمية في اليمن، وما يمثله التعليم في عملية عودة الأمل، وبناء الدولة الجديدة، كون التعليم عماد رئيسي في عملية النهوض الحضاري لأي دولة.

منوهاً إلى تبني خطة متكاملة لإعادة ترميم عدد من المباني والمرافق الحيوية بمحافظة حضرموت على عدة مراحل، واضاف إن مشاريع البنية التحتية تأتي ضمن أولويات الهيئة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وإلى ما كانت علية قبل الأزمة.

 

وعبر محمد عوض هادي امين عام المجلس المحلي بمديرية تريم عن سعادته بافتتاح مدرسة الريضة بعد استكمال اعمال الصيانة والترميمات مؤكداً بأن مثل تلك المشاريع والتي تعد احدى الركائز الاساسية لمستقبل واعد للأجيال القادمة وتحقق الأمن و الاستقرار لمحافظة حضرموت علاوة على اهميتها في تقويم سلوك الاجيال، مشيداً بجهود حكومة وشعب الإمارات وما يقدموه من دعم لقطاع التعليم بالمديرية عبر هيئة الهلال الاحمر الإماراتي إضافة إلى الأعمال الإنسانية والإغاثية التي تتبناها الهيئة في شتى القطاعات التي تخدم السكان المنطقة، مثمناً دورهم في توفير متطلبات البنية التحتية للمشاريع التعليمية والتربوية.

 

من جانبه شكر مدير مدرسة الريضة للتعليم الاساسي الاستاذ عمر عبيد علوان  دولة الإمارات وذراعها الإنساني في المنطقة المتمثل في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما يقدمونه من دعم لبناء وتطوير المؤسسات الحكومية والأهلية في حضرموت وسعيهم لإعادة الأمل بعد دخول البلاد في أزمة سياسية واقتصادية عطلت عجلة النمو فيها، مشيداً بالدور الكبير الذي أنجزه الهلال الأحمر الإماراتي بدعمة المتواصل والذي حمل على عاتقه إعادة تهيئة البنية التحتية في المحافظات المحررة ودعمها بمجموعة من المشاريع المتنوعة

*- تريم – علي الجفري – تصوير عبدالله مسيعد

 

 

 

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