سياسي جنوبي يحذر #توكل_كرمان من سحب #جائزة_نوبل_للسلام

حذر ناشط سياسي جنوبي بارز النوبلية المعروفة بانتمائها لحزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين" توكل كرمان، من سحب جائزة نوبل للسلام التي تحصلت عليها أواخر العام 2011م.

وقال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي السياسي الجنوبي لطفي شطارة، مخاطباً "كرمان"، إنه كما مُنحت لك الجائزة يستطيع الجنوبيون سحبها عبر لوبي جنوبي يقدم لرعاة الجائزة في النرويج كل الأدلة ضدك وضحايا حزبك الخبيث، فاحذري.

وأضاف شطارة: أن "توكل كرمان" حصلت على جائزة نوبل للسلام، وأولى خطواتها كناشطة كانت من الحبيلين لتمتطي جسر الحراك وقضية الجنوب، وتعاطف معها الجنوبيون حتى حصلت على نوبل للسلام.

وأشار إلى أنه منذ عام 2015 خلعت "كرمان" قناعها وكشفت عن وجهها المؤجج للصراع وإثارة الفتن وتصعيد نارها، وقال شطارة، نقول لـ"كرمان" لا تشيطنوا الجنوبيين يالله وهم هدأوا بعد أن زقروا أرضهم.

ولفت إلى أن كان الأجدر بـ"كرمان" أن تفصل بين حزب الإخوان المجرمين الذي تنتمي إليه، وبين اخواتها اللاتي تقاسموا معها جائزة نوبل لزرع المحبة والسلام وإحترام إرادة الناس.

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