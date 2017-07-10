منذ
الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مدرسة الريضة بعد صيانتها وتأهيلها بمديرية تريم بحضرموت
  افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم السبت بمديرية تريم مدرسة الريضة للتعليم الأساسي بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتزويدها بالأثاث بتمويل إماراتي، وذلك في إطار مشاريع عملية إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية في محافظة حضرموت. وخلال حفل الافتتاح قام
منذ 5 دقائق
أطالب المجلس الانتقالي بمنح نيو يورك تايمز شهادة تقديريه
  نحن الآن قد اخبرنا النصف الأول من العام 2017م وعلينا أن نشمر عن سواعدنا بإعداد مفصل كرونولوجي أمام منعطفات بارزه منها 7 يوليو 2007م عندما أعلن الجنوب بأخياره وأحراره وأطهاره في هذا اليوم عن مرور (13) عاما على يوم عاشوراء الجنوب 7يوليو1994م السيئ الذكر وبرزت نشاطات سياسيه
منذ 12 دقيقه
سياسي جنوبي يحذر #توكل_كرمان من سحب #جائزة_نوبل_للسلام
  حذر ناشط سياسي جنوبي بارز النوبلية المعروفة بانتمائها لحزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين" توكل كرمان، من سحب جائزة نوبل للسلام التي تحصلت عليها أواخر العام 2011م. وقال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي السياسي الجنوبي لطفي شطارة، مخاطباً "كرمان"، إنه كما مُنحت لك
منذ 15 دقيقه
♦مجلس يمثل كل الجنوب
  عبارة نسمعها كثيرا حول المجلس الانتقالي وكأن العملية السياسية عملية برلمانية ♦لو كان هكذا منطق واقعي.. كيف سيكون مجلس فيه دعاة إصلاح مسار وحدة ودعاة فيدرالية اقليمين ودعاة الأقاليم الستة ودعاة الدولة المركزية ودعاة دولة الخلافة بينما الهدف العام والخاص من تكوين
منذ 18 دقيقه
تأييد للمجلس الانتقالي الجنوبي في بيان هام صادر عن التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج)
  ان التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج  وطوال السنوات الثلاثة عشرة من عمره كأول تجمع سياسي جنوبي الهوى والهوية انتجه واقع الاجتياح العسكري البغيض للجنوب في 7يوليو1994م بحجة الدفاع عن مشروع الوحدة الذي تهاوى وسقط منذ ايامه الاولى لتجاهله واقع وجود دولتين وشعبين بهويتين
الرئيسية مقالات ♦مجلس يمثل كل الجنوب
مقالات
الاثنين 10 يوليو 2017 05:59 مساءً

♦مجلس يمثل كل الجنوب

صالح علي الدويل باراس
s.baras2007@hotmail.com
مقالات أخرى للكاتب
يوجد مشروعان يتصارعان
التكفير في العصر الحديث صادر عن المدرستين السلفية والاخوانية
فعالية الضرار
حرب.. في ثنايا سطور بن دغر
لا تكسر أجنحتك يا ريًس
قرارات المساء !!
هزلت..قطر حامية الإسلام
رحيل الصريمة...رحيل جيل
الكهرباء في أرض الجنوب .. خدمة يرعاها الفساد
الشهيد سعيد الدويل ... الافتقاد الكظيم

 

عبارة نسمعها كثيرا حول المجلس الانتقالي وكأن العملية السياسية عملية برلمانية

♦لو كان هكذا منطق واقعي.. كيف سيكون مجلس فيه دعاة إصلاح مسار وحدة ودعاة فيدرالية اقليمين ودعاة الأقاليم الستة ودعاة الدولة المركزية ودعاة دولة الخلافة بينما الهدف العام والخاص من تكوين المجلس استقلال الجنوب من الاحتلال ؟؟؟؟؟

♦كيف يتصور اصحاب هكذا دعوة أصحاب  إدارة هذا المجلس ..أي تيار سينتصر لمشروع الآخر ..؟؟

 

♦ هذا كلام وطرح غير واقعي مجلس يمثل الجنوبيين في مرحلة احتلال وخلاف بين القوى في تعريفه

 

♦المسألة ليست استعجال في اشهار المجلس.. كل القوى لم يرفضها هي التي رفضت خياره ألا بشرط أن يستوعبها وهي بمثابة اغلال واثقال يمنية لإعادة الاحتلال كل بطريقته.

 

♦بمنتهى الصدق

  اذا اتخذت كل القوى خياره فهو ملزم بقبولها أما أننا وحدويون بأي شكل من الأشكال أعلاه ولابد أن نكون مشاركين في مجلس استقلال ويسعى للاستقلال فهذا استغفال القصد منه تفجير المجلس من داخله

 

♦في هذه الحالة فان الاحتكام للالية الشعبية هو الخيار ..  ويكون للصوت الأكثر اتساعا شعبيا والاقدر على إقناعه بخياره هو الفيصل والحكم

 ♦فعلى كل تيار أن يسعى بأن يكون أكثر سعه ولم يمنع المجلس من العمل

 ♦لكل تيار منتهى الحرية باختيار حلفائه داخليا وإقليميا ودوليا  وطريقة عمله ووسائل اقناعه. بل إن هذا هو الموجود فعليا لدى القوى الأخرى من زمان كلما في الأمر أن الضجيج والاشتراطات ومواصفات العمل الاخلاقي موجهة للمجلس الآن  ليس لاصلاحه ففي العمل السياسي لاتوجد مثالية مطلقة بل يتجاور الخير والشر ويكون العمل باي منهما بما تقتضيه المخاطر والامان التي تواجه كل مشروع

 

صالح الدويل

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال