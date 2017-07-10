كرمان حمامة سلام أو أفعى سامة !!!

النوبلية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لقد تشابه البشر علينا ولم نعد ندري هل انتي بشر تحمل قلب يحس ويتألم لما يعانيه أهل عدن من انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف أو من انتشار الكوليرا بين سكان عدن أو من معاناة الناس بسبب تأخر الرواتب لم نشاهدك قريبة من جراحاتنا ولكننا نراك تصولي هنا وهناك مع بشر السياسة دون الاحساس بهذا الشعب..

كرمان في دعم نظام الاخوان والهجوم الشرس على النظام المصري كانت تحتل منشوراتها الهجومية المرتبة الاولى في الهجوم الشرح على السيسي والنظام المصري الذي لم نراها ونلتمس منها هذا الدور في حرب 2015م ضد العناصر الانقلابية وما يحدث الان في الحديدة وتعز والمناطق الغير المحررة من العناصر الانقلابية ، كل جهودها ودفاعها تسخره لدعم الاخوان هذا بالنسبة ما قدمته لمصر وبعدها قطر..

يا كرمان أين انت من الحروب والدمار والجرحى والجوع والفقر لو كان فيك خير كنت سخرتيه لبلادك ..

كرمان أبنة قطر المدلله فعندما يذكر قطر فيظهر الوجه الاخر لهذه الابنة المدلله فعندما كانت تتغنى وتترنم في التحالف العربي عندما كانت قطر احدى اعضاء هذا التحالف وعندما أقصت قطر من العضوية تحول هذا النغم الى زئير الاسد لهذا التحالف العربي الذي وصفتيه بالكارثه يا كرمان ..

كرمان والقضية الجنوبية واولاد زايد فمن تغريداتها المخجلة التي تحاول عبرها صب الزيت على النار تناولت فيها …

من بركات عيال زايد تم استبدال الانقلاب بإنقلاب في بعض المناطق كعدن وحضرموت وتثبيت الانقلاب في بقية المحافظات ….

لايزال الرئيس هادي وقادة جيشه ممنوعون من العودة لعدن بقرار من المندوب السامي لعيال زايد!!!

بالله عليكم هذه حمامة السلام التي بتصلح حال البلاد والعباد وحال الامة العربية والاسلامية !!! هذا الصوت وهذه التغريدات السامة ماهي الا سموم تبثها مما يزيد الاحتقان بين أبناء بلدها، هذه كرمان قديسة النظام الاخواني الذي يهدد دول العالم ، هذه النوبلية تعمل على زراعة الشر ما هي الا رأس أفعى سامه تبث سمومها هنا وهناك وجودها يهدد العالم هذه أفعى السامه …

*- ريام المرفدي

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