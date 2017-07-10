دور متميز للإمارات في محاربة ‘‘الإرهاب‘‘ بـ حضرموت

تواصل دولة الامارات العربية المتحدة دورها في ترسيخ الاستقرار واعادة الامن ومكافحة الارهاب بحضرموت .

جهود الامارات كبيرة ودعمها للقوى الامنية الناشئة غير محدودة وانعكست بحالة الاستقرار الكبيرة في المنطقة .

وكان محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني قد اكد أن المحافظة حققت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات عقب تحريرها من سيطرة العناصر الإرهابية في أبريل 2016.

وأضاف أن النجاحات المحققة والتضحيات التي تقوم بها قوات الأمن والنخبة الحضرمية وتعاون ودعم دول التحالف العربي أسهمت بشكل كبير في تطبيع الحياة في ساحل حضرموت وعلى رأسها مدينة المكلا، مشيداً بالدور المتميز الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة بدءاً من عملية تحرير المدينة وجهودها الإنسانية والإغاثية في تعزيز العملية التنموية في المحافظة.

وعقد محافظ حضرموت لقاء بعدد من الناشطين الشباب، وأكد أهمية مشاركة الشباب في الدفاع عن الانتصارات المحققة والسعي نحو تعزيز النهوض والتقدم في المستقبل.

ودعا اللواء البحسني شباب حضرموت إلى تفعيل دور الشباب في محاربة الإرهاب والتطرف ومساندة قوات الأمن والجيش في تحقيق المزيد النجاحات التنموية.

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