قبائل مأرب تقتل خمسة من جنود الشرعية في نقطة تفتيش وتفجر أنبوب نفطي (صور)

قتل خمسة جنود يمنيون من جنود الشرعية وأصيب آخرون في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في صافر بمحافظة مأرب , مساء امس الاحد .

وقالت مصادر محلية ان مسلحين من قبائل عبيدة هاجموا نقطة الرويك قرب صافر بعد تعرضهم للإهانة الاستفزاز من قبل جنود النقطة , موضحة ان الاشتباكات اسفرت عن احتراق مركبة , بينما أكدت أنباء منقولة عن مصادر قبيلة ان الحريق في المنطقة ناجم تفجير انبوب نفطي .

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