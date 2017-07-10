اللواء الزبيدي يعزي بوفاة الفقيدين النسي وعبيد

بعث اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقيتي عزاء ومواساة الى اسرة الفقيد الناشط البارز في الثورة الجنوبية بمحافظة شبوة فهد النسي الذي وافته المنية وهو في طريقه للمشاركة في مليونية استمرار رفض الاحتلال التي شهدتها العاصمة الجنوبية عدن في السابع من يوليو .

كما بعث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، برقية عزاء ومواساة، الى اسرة الفقيد مهدي عبيد حسين القيادي البارز في الثورة الجنوبية ؛ بمديرية ردفان الذي وافته المنية أمس السبت اثر مرض عضال الم به .

ونقلت البرقيتان تعازي هيئة رئاسة المجلس لاسرتي الفقيدين النسي وعبيد اللذان رحلا وهما في قمة عطائهما السخي في خدمة قضية شعبهما الجنوبي معبرة عن الاسف العميق لرحيلهما.

وابتهل اللواء الزبيدي الى الله ان يتقبل الفقيدين بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهلمها وذويهما الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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