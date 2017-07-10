وباء الكوليرا وحمى الضنك تفتك بمديريتي ميفعه ورضوم وحالات وفاة والأهالي تستغيث .

أطلق أهالي مديريتي ميفعة ورضوم بمحافظة شبوة نداء إستغاثة عاجلة لإنتشار وباء الكوليرا و حمى الضنك والحميات الفيروسية بالمنطقة .

و أوضحوا انتشار حالات مرضية عديدة و من خلال إجراء الفحوصات الطبية اتضح أنها حمى فيروسية وحمى الضنك و وباء الكوليرا حيث إنتشرت حمى الضنك بمديرية ميفعة بشكل واسع خلال هذه الأيام في حين إنتشرت أعراض وباء الكوليرا ( استفراغ و إسهال شديدين ) في مديرية رضوم منطقة بئر علي مما أدى بوفاة طفل وطفلة واصابة عدة حالات أخرى ثلاث منها تم إسعافها إلى مدينة المكلا وأكدت الفحوصات الطبية أنه وباء الكوليرا .

وطالبوا مكتب الصحة والسكان والسلطات المحلية بمحافظة شبوة

أتخاذ الاجراءات الطبية والوقائية والعلاجية اللازمة وتشكيل غرفة عمليات مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الاوبئة التي إنتشرت بالمنطقة .

وناشدوا الهلال الأحمر الاماراتي ومركز الملك سلمان وجميع المنظمات الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الناس من الموت .

*- مريم بارحمه

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