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وباء الكوليرا وحمى الضنك تفتك بمديريتي ميفعه ورضوم وحالات وفاة والأهالي تستغيث .

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شبوه برس - خاص - رضوم شبوه
الاثنين 10 يوليو 2017 03:16 صباحاً
صورة تعبيرية من أرشيف شبوه برس

 

أطلق أهالي مديريتي ميفعة ورضوم بمحافظة شبوة نداء إستغاثة عاجلة لإنتشار وباء الكوليرا و حمى الضنك والحميات الفيروسية بالمنطقة .

 

و أوضحوا انتشار حالات مرضية عديدة و من خلال إجراء الفحوصات الطبية  اتضح أنها حمى فيروسية وحمى الضنك و  وباء الكوليرا حيث إنتشرت حمى الضنك بمديرية ميفعة بشكل واسع خلال هذه الأيام في حين إنتشرت أعراض وباء الكوليرا ( استفراغ و إسهال شديدين )  في مديرية رضوم منطقة بئر علي مما أدى بوفاة طفل وطفلة واصابة عدة حالات أخرى ثلاث منها تم إسعافها إلى مدينة المكلا وأكدت الفحوصات الطبية أنه وباء الكوليرا .

 

وطالبوا مكتب الصحة والسكان والسلطات المحلية بمحافظة شبوة

 أتخاذ الاجراءات الطبية والوقائية والعلاجية اللازمة وتشكيل غرفة عمليات مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الاوبئة التي إنتشرت بالمنطقة .

 

وناشدوا الهلال الأحمر الاماراتي ومركز الملك سلمان وجميع المنظمات الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الناس من الموت  .

*- مريم بارحمه

 

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