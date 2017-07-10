مصدر امني : مقتل انتحاري وضبط أخر بعملية أمنية بيافع

قال قائد قوات الحزام الأمني بمنطقة العسكرية بيافع سالم النقيب ان قوات الحزام تمكنت من ضبط انتحاري إلى جانب مشتبه به أخر قبل ان يقوم الانتحاري بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أو متفجرات كان يحملها.

وقال النقيب " ان قوات الحزام الأمني نفذت عملية أمنية مساء يوم الأحد لتعقب اثنين من عناصر تنظيم داعش.

وأوضح النقيب ان العملية الأمنية انتهت بضبط العناصر الارهابية لكن احدها قام بتفجير متفجرات كان يحملها واسفر الانفجار عن مقتل الارهابي وإصابة جندي في الحزام ويدعى نايف عمر الشبحي بجراح بالغة .

ونقل الشبحي إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج

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