الزبيدي : حظر الاخوان المسلمين وجماعة الحوثي وداعش والقاعدة ستتم بالاتفاق مع التحالف العربي .

وقال رداً على سؤال رئيس تحرير موقع يافع نيوز الزميل ” ياسر اليافعي ” فيما يخص آلية قرار حظر الاخوان وكيفية تطبيقه، قال ان قرار حظر الجماعات الإرهابية يأتي بالتوافق مع ما حدث في المنطقة والعالم من حظر لهذه الجماعات، وضمن الحرب على الإرهاب التي تخوضه دول التحالف العربي والتحالف العالمي .

وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطبيق القرار، قال ان أي خطوة سيتم اتخاذها ستكون بالتشاور الكامل مع التحالف العربي .

ونفى ان يكون حزب الإصلاح هو المستهدف بالقرار، وقال ان القرار سيتم بموجبه حظر أي جهة تمثل الاخوان في اليمن ولا نستهدف حزب سياسي بعينه .

وعن علاقة المجلس بالشرعية قال الزبيدي “نجدد دعمنا لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، ونؤكد اننا نعمل تحت مظلة شرعيته والتحالف العربي، ولا نشكك في شرعيته ابدا هذه مسألة مفروغ منها، ونحن معترفون بشرعية على مستوى اليمن”. وقال “إن الخلاف حول من يدير الجنوب اليوم، هم شخوص لا علاقة لهم بالمقاومة الجنوبية ولا بالحراك الجنوبي، ونؤكد انه يجب ان يدير الجنوب هم الجنوبيون الذين قدموا التضحيات وحرروا الجنوب من مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح”.

وكشف عن تلقي المجلس الانتقالي اتصالات من أعضاء البرلمان الأوربي، ترحب وتشيد بخطوة تشكيل المجلس ليكون ممثل لأبناء الجنوب في أي مفاوضات قادمة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة عدن بمناسبة اختتام جلسات المجلس الانتقالي الجنوبي .

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