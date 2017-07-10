منذ
يوجد مشروعان يتصارعان
  لإمكان لاستقلال الجنوب فيهما ..المشروع الحوثي وحلفاؤه والمشروع الإخواني وحلفاؤه ,فاي شراكة جنوبية ضمن هذين المشروعين لايمكن أن تعطي الجنوب استقلاله والذي يصدق ذلك فهو أما غافل أو يستغفل فكلاهما عدو لاستقلال الجنوب ويوجد مشروع آخر ممكن أن يعطينا استقلال الجنوب وهو أن
منذ دقيقه
الزبيدي : حظر الاخوان المسلمين وجماعة الحوثي وداعش والقاعدة ستتم بالاتفاق مع التحالف العربي .
  وقال رداً على سؤال رئيس تحرير موقع يافع نيوز الزميل ” ياسر اليافعي ”  فيما يخص آلية قرار حظر الاخوان وكيفية تطبيقه، قال ان قرار حظر الجماعات الإرهابية يأتي بالتوافق مع ما حدث في المنطقة والعالم من حظر لهذه الجماعات، وضمن الحرب على الإرهاب التي تخوضه دول التحالف
منذ 4 دقائق
إدارة أمن عدن تستغرب من التزييف الإعلامي لصورة مدير عملياتها وتؤكد بأنها استمراراً لحملة استهداف كوادرها(صور)
  استغرب " المكتب الإعلامي لإدارة أمن العاصمة عدن " من استمرار الحملة الشعواء المغرضة التي تشنها المطابخ النتنة لبعض الأطراف السياسية اليمنية وعبر عدد من القنوات والمواقع الإخبارية، وأبواق وأقلام " الدفع المسبق " التابعة لها وكذا المدعومة منها بمواقع التواصل، لغرض
منذ 12 دقيقه
الإمارات تدعم محافظة شبوه بعشرات الأطقم العسكرية للمرة الثالثة (صورة)
  وصل عصر اليوم الي محور عتق واللواء30 مشاه بعتق ضمن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز قوات الجيش الوطني بشبوة وحفظ امن واستقرار مدينة عتق بشبوة وأكدت مصادر محلية بعتق لـ شبوه برس - وصول 10 أطقم عسكريا مع أعيرته النارية دعم لمحور عتق واللواء 30 مشاه ضمن دعم دولة
منذ 22 دقيقه
نصيحة لــ ‘‘د ياسين سعيد نعمان‘‘ بطلي اللجوء السياسي في بريطاني
  قال ناشط سياسي أن قيادات اللقاء المشترك المعارضة تعيش في وهم وأن البعض ما زال يعيش في وهم اللقاء المشترك ودور المعارضة ودور السلطة الحاكمة ونسى هؤلاء أن الواقع اليوم في المشهد السياسي والعسكري بسبب فشل من يسمون أنفسهم اللقاء المشترك وحلفائهم في تحرير شبر واحد الى صنعاء
الرئيسية اخبار المحافظات الزبيدي : حظر الاخوان المسلمين وجماعة الحوثي وداعش والقاعدة ستتم بالاتفاق مع التحالف العربي .
اخبار المحافظات

الزبيدي : حظر الاخوان المسلمين وجماعة الحوثي وداعش والقاعدة ستتم بالاتفاق مع التحالف العربي .

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 10 يوليو 2017 01:28 صباحاً

 

وقال رداً على سؤال رئيس تحرير موقع يافع نيوز الزميل ” ياسر اليافعي ”  فيما يخص آلية قرار حظر الاخوان وكيفية تطبيقه، قال ان قرار حظر الجماعات الإرهابية يأتي بالتوافق مع ما حدث في المنطقة والعالم من حظر لهذه الجماعات، وضمن الحرب على الإرهاب التي تخوضه دول التحالف العربي والتحالف العالمي .

 

وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطبيق القرار، قال ان أي خطوة سيتم اتخاذها ستكون بالتشاور الكامل مع التحالف العربي .

 

ونفى ان يكون حزب الإصلاح هو المستهدف بالقرار، وقال ان القرار سيتم بموجبه حظر أي جهة تمثل الاخوان في اليمن ولا نستهدف حزب سياسي بعينه .

 

وعن علاقة المجلس بالشرعية قال الزبيدي “نجدد دعمنا لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، ونؤكد اننا نعمل تحت مظلة شرعيته والتحالف العربي، ولا نشكك في شرعيته ابدا هذه مسألة مفروغ منها، ونحن معترفون بشرعية على مستوى اليمن”. وقال “إن الخلاف حول من يدير الجنوب اليوم، هم شخوص لا علاقة لهم بالمقاومة الجنوبية ولا بالحراك الجنوبي، ونؤكد انه يجب ان يدير الجنوب هم الجنوبيون الذين قدموا التضحيات وحرروا الجنوب من مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح”.

 

وكشف عن تلقي  المجلس الانتقالي اتصالات من أعضاء البرلمان الأوربي، ترحب وتشيد بخطوة تشكيل المجلس ليكون ممثل لأبناء الجنوب في أي مفاوضات قادمة.

 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة عدن بمناسبة اختتام جلسات المجلس الانتقالي الجنوبي .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة