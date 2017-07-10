إدارة أمن عدن تستغرب من التزييف الإعلامي لصورة مدير عملياتها وتؤكد بأنها استمراراً لحملة استهداف كوادرها(صور)

استغرب " المكتب الإعلامي لإدارة أمن العاصمة عدن " من استمرار الحملة الشعواء المغرضة التي تشنها المطابخ النتنة لبعض الأطراف السياسية اليمنية وعبر عدد من القنوات والمواقع الإخبارية، وأبواق وأقلام " الدفع المسبق " التابعة لها وكذا المدعومة منها بمواقع التواصل، لغرض التشوية والنيل من أمن عدن وكوادره، والتي كان آخرها تزييف الحقيقة حول صورة مدير العمليات بإدارة الأمن ..

وأوضح " المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن " بأن الصورة التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية على أنها لنائب ما يسمى بالمجلس السياسي الانقلابي بصنعاء " قاسم لبوزة "، هي لأبن عدن البار العقيد/ مصطفى علي مصطفى مدير القيادة والسيطرة ( عمليات ) إدارة أمن عدن ..

مشيراً" إلى أن الصورة التقطت عصر " الخميس " خلال القيام بالواجب حيث كان وعدد من القيادات الأمنية يتفقدوا مستوى الإجراءات الأمنية لتأمين سلامة المواطنين، بشارع الشهيد مدرم بالمعلا الذي أقيمت فيه مليونية 7 يوليو لأبناء العاصمة عدن والجنوب عامة يوم الجمعة، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية والتأكد قبل النشر باستقاء الأخبار وغيرها، من مصادرها ..

وقال " المكتب الإعلامي ": أن هذه الحملات المغرضة ونشر الأخبار الكاذبة والدجل الإعلامي والتدليس وتزييف الحقائق بين الحين والآخر ضد أمن عدن وقيادته ممثلة باللواء شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن، لن تنال من رجال الأمن الذين نذروا أرواحهم فداء لعدن والوطن والمواطن والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره من قوى الشر والعدوان، مليشيات الإرهاب وعصابات الإجرام والتخريب الممولة من المخلوع صالح والحوثي واخونج اليمن، وأدواتهم، والذين يسعون جاهدين لمحاولة زعزعة الأمن ونشر الفوضى واستهداف الأمن وقياداته والمواطنين، سواءً عبر التفجيرات والاغتيالات وغيرها، والحملات الإعلامية الكاذبة، ولم ولن يفلحوا ..

وأكد " المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن " بأن من يروجون للإشاعات ويزيفون الحقائق ويكذبون كما يتنفسون خدمة لأسيادهم وأحزابهم ولتنفيذ أجندة تستهدف الوطن وأمنه وأمن دول الجوار الشقيقة، أضحوا مفضوحين أمام الملأ، والجميع يعرف حقيقتهم ومآربهم، فهم كالذي يلهث خلف سراب، سيما بعد القضاء على الإرهاب وتطهير العاصمة عدن وبسط سيطرة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار، فهم كالعادة نجدهم كلما حقق الأمن إنجازا جديداً زاد عويلهم وصراخهم وكذبهم وتدليسهم، وهم بذلك لا يضرون العيون الساهرة، بل يضرون " أنفسهم الخبيثة " ويلقون بها إلى الحضيض دائماً ..!

#المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

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