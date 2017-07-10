الإمارات تدعم محافظة شبوه بعشرات الأطقم العسكرية للمرة الثالثة (صورة)
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شبوه برس - خاص - عتق
الاثنين 10 يوليو 2017 01:17 صباحاً
وصل عصر اليوم الي محور عتق واللواء30 مشاه بعتق ضمن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز قوات الجيش الوطني بشبوة وحفظ امن واستقرار مدينة عتق بشبوة وأكدت مصادر محلية بعتق لـ شبوه برس - وصول 10 أطقم عسكريا مع أعيرته النارية دعم لمحور عتق واللواء 30 مشاه ضمن دعم دولة الإمارات لقوات الجيش الوطني بشبوة وأشادت مصادر عسكرية وأمنية بشبوة بدعم الإمارات المتواصل لتعزيز قوات الجيش ومحور عتق بالأطقم العسكرية التي تعتبر الدفعة الثالثة لمحور عتق وسبق إن قدمت دولة الأمارات عدد من الأطقم قبل أشهر لمحور عتق بشبوه .
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