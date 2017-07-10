يوجد مشروعان يتصارعان لإمكان لاستقلال الجنوب فيهما ..المشروع الحوثي وحلفاؤه والمشروع الإخواني وحلفاؤه ,فاي شراكة جنوبية ضمن هذين المشروعين لايمكن أن تعطي الجنوب استقلاله والذي يصدق ذلك فهو أما غافل أو يستغفل فكلاهما عدو لاستقلال الجنوب ويوجد مشروع آخر ممكن أن يعطينا استقلال الجنوب وهو أن

الزبيدي : حظر الاخوان المسلمين وجماعة الحوثي وداعش والقاعدة ستتم بالاتفاق مع التحالف العربي . وقال رداً على سؤال رئيس تحرير موقع يافع نيوز الزميل ” ياسر اليافعي ” فيما يخص آلية قرار حظر الاخوان وكيفية تطبيقه، قال ان قرار حظر الجماعات الإرهابية يأتي بالتوافق مع ما حدث في المنطقة والعالم من حظر لهذه الجماعات، وضمن الحرب على الإرهاب التي تخوضه دول التحالف

إدارة أمن عدن تستغرب من التزييف الإعلامي لصورة مدير عملياتها وتؤكد بأنها استمراراً لحملة استهداف كوادرها(صور) استغرب " المكتب الإعلامي لإدارة أمن العاصمة عدن " من استمرار الحملة الشعواء المغرضة التي تشنها المطابخ النتنة لبعض الأطراف السياسية اليمنية وعبر عدد من القنوات والمواقع الإخبارية، وأبواق وأقلام " الدفع المسبق " التابعة لها وكذا المدعومة منها بمواقع التواصل، لغرض

الإمارات تدعم محافظة شبوه بعشرات الأطقم العسكرية للمرة الثالثة (صورة) وصل عصر اليوم الي محور عتق واللواء30 مشاه بعتق ضمن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز قوات الجيش الوطني بشبوة وحفظ امن واستقرار مدينة عتق بشبوة وأكدت مصادر محلية بعتق لـ شبوه برس - وصول 10 أطقم عسكريا مع أعيرته النارية دعم لمحور عتق واللواء 30 مشاه ضمن دعم دولة